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Cronaca | 01 novembre 2026, 09:00

Persona investita da un treno, bloccata la circolazione sulla linea Domodossola-Rho

Traffico ferroviario interrotto dalle prime ore di domenica 1° novembre tra Parabiago e Legnano. In corso gli accertamenti dell’autorità giudiziaria

Persona investita da un treno, bloccata la circolazione sulla linea Domodossola-Rho

Mattinata di disagi per i viaggiatori della linea ferroviaria Domodossola-Rho. Poco prima delle 8 di oggi, domenica 1° novembre, il traffico ferroviario è stato sospeso nel tratto compreso tra le stazioni di Parabiago e Legnano a seguito dell'investimento di una persona da parte di un convoglio.

A comunicare l'interruzione del servizio è stata Trenord, che ha segnalato il blocco della circolazione per permettere alle autorità competenti di effettuare gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto. 01/11/2026 09:00L'episodio sta provocando conseguenze sulla regolarità dei collegamenti ferroviari, con possibili ritardi, cancellazioni e modifiche al servizio. La ripresa della circolazione è subordinata alla conclusione delle operazioni disposte dall'autorità giudiziaria.

Redazione

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