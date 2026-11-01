Persona investita da un treno, bloccata la circolazione sulla linea Domodossola-Rho

Mattinata di disagi per i viaggiatori della linea ferroviaria Domodossola-Rho. Poco prima delle 8 di oggi, domenica 1° novembre, il traffico ferroviario è stato sospeso nel tratto compreso tra le stazioni di Parabiago e Legnano a seguito dell'investimento di una persona da parte di un convoglio.

A comunicare l'interruzione del servizio è stata Trenord, che ha segnalato il blocco della circolazione per permettere alle autorità competenti di effettuare gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto. 01/11/2026 09:00L'episodio sta provocando conseguenze sulla regolarità dei collegamenti ferroviari, con possibili ritardi, cancellazioni e modifiche al servizio. La ripresa della circolazione è subordinata alla conclusione delle operazioni disposte dall'autorità giudiziaria.