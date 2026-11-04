''Una brutta storia: mio figlio ha perso la spensieratezza''

‘’Mio figlio ci ha detto subito cosa stava succedendo, appena loro lo hanno minacciato’’. Così parla la mamma di quel giovane che è stato bullizzato da alcuni compagni di scuola dopo che loro avevano messo on line le foto intime di lui con una ragazza.

Una vicenda che ha portato alla denuncia di un gruppo di ragazzini sotto i 16 anni, studenti di un istituto superiore, accusati di revenge porn, minacce e tentata estorsione.

‘’Sono venuti anche sotto casa a suonare il campanello per minacciarlo, ma noi avevamo già fatto la denuncia e questo episodio si è aggiunto al fascicolo già aperto dai carabinieri’’ afferma la donna.

‘’Una brutta storia – dice - . Dietro la quale c’è nostro figlio, la sua paura, una famiglia che ha visto cambiare la nostra vita. Non sono state le foto il problema, ma la paura di uscire, fare cose normali, di sentirsi al sicuro. La paura che le minacce potessero diventare realtà. Di guadarti chi hai davanti e chiederti se ti puoi fidare. Questo ci ha fatto male: vedere un ragazzo perdere la spensieratezza della sua adolescenza. Non possiamo restituirgli il tempo passato nella paura, né promettergli che tornerà a fidarsi come prima’’.

Avete denunciato il silenzio dei genitori di quei ragazzi…

‘’Le scuse sono arrivate solo da una madre mentre ancora ieri un’altra mamma, su facebook, ha fatto commenti non adeguati. Non ci si può nascondere dietro la frase ‘sono ragazzi’. Bisogna ammettere che il figlio possa aver fatto del male, riconoscendo possa creato dolore, assumendosi delle responsabilità’’.

Ora come sta vostro figlio?

‘’Sta abbastanza bene’’.

Però ha perso anche un anno di scuola….

‘’ Sì, ha perso un anno di scuola. Era stato rimandato in due materie ma poi, d’accordo con lo psicologo, non si è presentato agli esami anche perché si era deciso cambiasse sezione a scuola’’.

Se saranno ritenuti colpevoli chiederete anche di danni?

‘’Una richiesta danni? No, non la faremo. Ma vorrei ricordare loro che occorre insegnare ai figli a far sì che un altro ragazzo perda il sorriso’’.