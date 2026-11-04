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Vigezzo | 04 novembre 2026, 14:04

Villette, torna “Fil… di fede, di ingegno, di lettere”: una serata dedicata a Giacomo Brindicci Bonzani

Venerdì 6 novembre alle 20.30, nella sala consiliare, il secondo appuntamento del ciclo di conferenze sulla storia locale con lo studioso Giacomo “Gim” Bonzani

Villette, torna “Fil… di fede, di ingegno, di lettere”: una serata dedicata a Giacomo Brindicci Bonzani

Dopo il primo del 9 ottobre scorso, ritorna l’appuntamento con “Fil…di fede, di ingegno,di lettere”: tre conferenze per riannodare i fili della nostra storia grazie allo studioso villettese  Giacomo “Gim” Bonzani. Il prossimo appuntamento è per venerdì 6 novembre alle 20.30 presso la sala consigliare con la conferenza dal titolo “Tante stelle in comune – Ing. Giacomo Brindicci Bonzani”.

Marco De Ambrosis

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