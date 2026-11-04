Villette, torna “Fil… di fede, di ingegno, di lettere”: una serata dedicata a Giacomo Brindicci Bonzani

Dopo il primo del 9 ottobre scorso, ritorna l’appuntamento con “Fil…di fede, di ingegno,di lettere”: tre conferenze per riannodare i fili della nostra storia grazie allo studioso villettese Giacomo “Gim” Bonzani. Il prossimo appuntamento è per venerdì 6 novembre alle 20.30 presso la sala consigliare con la conferenza dal titolo “Tante stelle in comune – Ing. Giacomo Brindicci Bonzani”.
In Breve
venerdì 06 novembre
mercoledì 04 novembre
martedì 03 novembre
lunedì 02 novembre
giovedì 29 ottobre
mercoledì 28 ottobre
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