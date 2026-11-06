“Crescere disconnessi”, Alberto Pellai a Domodossola per parlare di genitori, figli e tecnologia

Martedì 17 novembre la sala conferenze dell’Unione Montana Valle Ossola a Domodossola (in via Romita 17) ospita un nuovo incontro promosso dal Centro per le Famiglie “Ohana” del Ciss Ossola nell’ambito delle attività dedicate alla promozione del benessere familiare e al sostegno della genitorialità. L’incontro, dal titolo “Crescere disconnessi”, si rivolge a genitori, famiglie, insegnanti e a tutti coloro che desiderano approfondire il rapporto educativo con i propri.

La conferenza si divide in due momenti. Il primo alle 17.30, dal titolo “Minori e tecnologie: qual è l’età giusta?”, è prettamente dedicato alle famiglie di minori da 0 a 8 anni e a tutti coloro che a vario titolo e grado entrano in contatto con questa fascia d’età; l’incontro tratterà il tema legato ai rischi di una sovraesposizione all’utilizzo di strumenti digitali. A seguire, alle 20.30 “Esci da quella stanza! Come e perchè rimettere i nostri figli fuori nel mondo”, dedicato alle famiglie di minori da 8 a 16 anni e a tutti coloro che a vario titolo e grado entrano in contatto con questa fascia d’età; si tratterà il tema dei rischi connessi al mondo accattivante del web che rinchiude i ragazzi in un mondo surreale che rischia di produrre un corto circuito nella strada verso l’età adulta.

A condurre la conferenza sarà il dottor Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore, tra i massimi esperti e divulgatori in materia di genitorialità, sviluppo emotivo e prevenzione in età infantile e adolescenziale. Le conferenze offriranno uno spazio di riflessione, confronto e approfondimento sul significato dell’autorevolezza nella relazione educativa. Si cercherà di aiutare i genitori a comprendere perché, oggi più che mai, la sfida della crescita comporta far uscire un figlio dallo spazio compresso della sua cameretta, in cui – quasi senza accorgersene – si è autorecluso.

L’iniziativa si inserisce nel programma delle attività del Centro per le Famiglie “Ohana”, con l’obiettivo di offrire alle famiglie occasioni concrete di confronto e strumenti utili per affrontare con maggiore consapevolezza le diverse fasi della crescita dei figli. La partecipazione alla conferenza è possibile previa iscrizione (qui il link) e fino a esaurimento dei posti disponibili. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il numero 0324 52598 int. 3 (dottoressa Manuela Maesano) oppure l’indirizzo centroperlefamiglie@ciss-ossola.it.