"Gli sguardi che proteggono" nel calendario storico dei carabinieri 2027 FOTO

“Il filo conduttore del Calendario 2027 è lo sguardo che protegge, un modo di trasmettere ai cittadini il senso di sicurezza che l’arma garantisce presidiando il territorio”. Così il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Loris Baldassarre nel corso della presentazione del calendario storico 2027 dell’arma. “Da qui – ha proseguito – la scelta di sostituire le rappresentazioni artistiche degli anni scorsi con la fotografia, più adatta a comunicare il senso di presenza”.

Un calendario d’autore che si avvale delle firme di Aldo Cazzullo, Bruno Vespa e Ferruccio De Bortoli che hanno scritto le didascalie da gennaio a dicembre. A gennaio “La strada è il nostro confine. Veloci quanto il pericolo. Precisi quanto la legge". A febbraio “Il presidio che non dorme mai. La presenza che rassicura”. A marzo “L’orizzonte in guardia. Dove finisce la terra inizia la nostra responsabilità”. Ad aprile “Un secondo. Una scelta. Una vita. Sempre pronti. Mai visibili”. A maggio “La prontezza risolutiva. L’azione che non lascia spazio all’impunità”. A giugno “L’onore ha una postura. La difesa della Repubblica nel silenzio di un gesto perfetto”. A luglio “Fianco a fianco, sempre. La fedeltà è un istinto”. Ad agosto “Dal cielo nessun confine. La visione che anticipa, il controllo che non cede”. A settembre “Dove l’evidenza diventa realtà. Lavoro, arte, identità: La legalità si difende anche qui”. A ottobre “Il passo antico della giustizia”. A novembre “L’uniforme non si toglie mai”. A dicembre “neo secoli fedele. Lorenzo e Chiara, con i nostri giovani nel futuro dell’Arma”.