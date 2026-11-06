Santa Maria Maggiore piange Anita Hofer, anima del Raduno Internazionale dello Spazzacamino

La Valle Vigezzo e la comunità internazionale degli spazzacamini sono in lutto per la scomparsa di Anita Hofer, morta all'età di 86 anni. Una figura che ha legato gran parte della propria vita al Raduno Internazionale dello Spazzacamino di Santa Maria Maggiore, contribuendo in maniera determinante alla crescita di una manifestazione diventata negli anni un appuntamento di richiamo mondiale.

Di origini tedesche, Anita Hofer aveva iniziato la sua collaborazione con gli organizzatori del raduno come interprete, con il compito di facilitare i rapporti con le delegazioni di spazzacamini provenienti dall'Europa centrale e settentrionale. Un incarico che si è trasformato nel tempo in un impegno costante, fino a diventare uno dei principali punti di riferimento dell'evento.

Vicepresidente dell'Associazione Nazionale Spazzacamini e coordinatrice del Museo dello Spazzacamino, Hofer ha accompagnato per anni lo sviluppo di entrambe le realtà, mettendo a disposizione competenze linguistiche, conoscenze storiche e una profonda passione per le tradizioni della Valle Vigezzo. Il suo lavoro di ricerca sull'emigrazione vigezzina e i suoi scritti hanno contribuito a conservare e valorizzare la memoria di un mestiere profondamente legato alla storia del territorio.

A ricordarla è Claudio Cottini, sindaco di Santa Maria Maggiore e presidente del Museo regionale dell'emigrazione vigezzina nel mondo, che esprime il cordoglio dell'amministrazione comunale e della comunità locale.

“Il suo lavoro, portato avanti con amore, tenacia e impegno, è stato fondamentale. Mi sento di esprimere un ricordo affettuoso per la sua figura umana e per tutto ciò che Anita ha generosamente portato avanti in questi anni. Le sue ricerche storiche legate all'emigrazione vigezzina, la sua presenza fondamentale tanto al nostro museo quanto al Raduno Internazionale dello Spazzacamino, i suoi racconti, scritti con sensibilità e competenza, sono tutti tasselli che oggi ci aiutano a comporre il nostro ricordo di Anita Hofer”.

Particolarmente toccante il ricordo degli ultimi mesi della sua vita. Il 6 settembre scorso, proprio mentre a Santa Maria Maggiore prendeva il via la grande sfilata internazionale degli spazzacamini, era arrivata la notizia del suo ricovero. Una coincidenza che oggi assume un significato speciale per chi l'ha conosciuta e ha condiviso con lei tanti anni di lavoro.

“I suoi ultimi due mesi di vita sono stati lontani dalla sua casa, non intendendo per essa solo l'abitazione, ma proprio il suo luogo del cuore – sottolinea Cottini –. Ricordo con grande commozione la notizia del suo ricovero, arrivata proprio nei minuti di avvio della grande sfilata di uomini neri dello scorso 6 settembre a Santa Maria Maggiore. Lasciava il nostro paese proprio in quel giorno così speciale per tutti noi, ma per lei prima di tutti, quasi a voler salutare il suo ultimo raduno”.

Al cordoglio si unisce anche Livio Milani, presidente dell'Associazione Nazionale Spazzacamini, che perde una collaboratrice preziosa e una presenza storica dell'organizzazione.

Con Anita Hofer scompare una delle persone che più hanno contribuito a trasformare il raduno di Santa Maria Maggiore in un momento di incontro tra generazioni, culture e Paesi diversi, mantenendo vivo il legame con le radici dell'emigrazione vigezzina.

“Ricorderemo per sempre il suo contributo, il suo carattere forte, la sua volontà di continuare a credere in un evento e in una tradizione che racconta le radici più autentiche delle nostre terre. E lo faremo con sincera gratitudine”, conclude il sindaco Cottini.