A Domodossola la presentazione del libro “I luoghi del Diablo” con il leggendario campione di ciclismo Claudio Chiappucci

Venerdì 21 novembre 2025 l’ex campione di ciclismo Claudio Chiappucci sarà protagonista di un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati delle due ruote. L’evento, organizzato dall’Ossola Cycling Team, si terrà alle ore 18.00 presso la Cappella Mellerio in piazza Rovereto a Domodossola.

Durante la serata verrà presentato il nuovo libro di Chiappucci, “I luoghi del Diablo”, scritto in collaborazione con Federico Vergari e arricchito dalla prefazione di Guido Meda. Un viaggio attraverso i ricordi, le salite e le emozioni che hanno segnato la carriera di uno dei più iconici ciclisti italiani, soprannominato “El Diablo” per la sua grinta e il suo stile inconfondibile.

A moderare l’incontro sarà il giornalista sportivo Stefano Scacchi, che guiderà il dialogo con Chiappucci tra aneddoti, racconti di gara e riflessioni sul mondo del ciclismo di ieri e di oggi.

L’iniziativa è realizzata con il supporto di Luca Fabbri – Fideuram Private Banker e Amaro del Ciclista, che accompagnano questa serata dedicata allo sport e alla passione.

Un’occasione speciale per incontrare da vicino un grande protagonista del ciclismo italiano e scoprire i “luoghi del Diablo”, là dove la fatica diventa leggenda.