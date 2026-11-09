Domodossola, intensificati i controlli della polizia di frontiera: un arresto e oltre 2.000 persone identificate

Nell’ambito delle attività della polizia di frontiera, nelle ultime tre settimane il settore di polizia di frontiera di Domodossola ha intensificato i servizi di vigilanza nelle aree di competenza per garantire la sicurezza e contrastare ogni forma di irregolarità clandestina in ingresso nel territorio nazionale. L’operazione è stata finalizzata, in particolare, al rintraccio e all’identificazione di cittadini stranieri irregolari, al contrasto dei reati, all’avvio delle procedure di riammissione attiva e al controllo di persone e veicoli.

Sono stati oltre 2.000 i cittadini stranieri sottoposti a controllo documentale nel corso dei servizi effettuati dagli operatori. Si è trattato di un lavoro capillare, fatto di verifiche, anche attraverso le banche dati disponibili, accertamenti e monitoraggio dei movimenti transfrontalieri, che ha consentito di individuare soggetti stranieri privi dei requisiti necessari per l'ingresso in Italia.

L’attività in questione ha permesso di arrestare in flagranza un cittadino algerino, sorpreso mentre tentava di fare ingresso in Italia utilizzando una carta d'identità belga, dagli accertamenti risultata falsa. L'uomo, con precedenti per reati contro la persona, era già destinatario di un provvedimento di espulsione, con un divieto di reingresso sul territorio nazionale. Inoltre, sono stati eseguiti due provvedimenti di espulsione, uno dei quali conclusosi con il rimpatrio forzato dello straniero, originario delle Filippine, mediante un servizio di scorta nel paese asiatico ad opera del personale della Questura del Verbano Cusio Ossola.

Gli operatori della polizia domese hanno anche effettuato sette riammissioni dirette verso la Svizzera, attivate in applicazione degli accordi bilaterali tra i due Paesi, nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari intercettati sull’arco di frontiera e risultati privi dei requisiti necessari per l'ingresso in Italia.

Un'attività articolata, dunque, che non si limita al controllo dei documenti, ma comprende anche gli accertamenti necessari e l'esecuzione dei provvedimenti previsti dalla normativa nazionale, attraverso una presenza costante ed organizzata.

Domodossola si conferma un presidio strategico di sicurezza, rappresentando uno dei principali snodi di controllo attraverso il quale la polizia di frontiera assicura la verifica del rispetto delle regole, la sicurezza dei confini e la tutela della legalità sul territorio.