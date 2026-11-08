 / Cronaca

Cronaca | 08 novembre 2026, 16:41

Cervo attraversa la Statale 33 e viene investito da un'auto: illesi gli occupanti

L'incidente questa mattina nel tratto tra Montecrestese e Masera. Ingenti i danni alla vettura, sulla quale viaggiava una famiglia diretta in Svizzera. Sul posto i Carabinieri

Cervo attraversa la Statale 33 e viene investito da un'auto: illesi gli occupanti

Un grosso cervo è stato investito da un'automobile nella mattinata di oggi, domenica 8 novembre, lungo la Statale 33 del Sempione, nel tratto compreso tra Montecrestese e Masera.

L'animale ha attraversato improvvisamente la carreggiata proprio mentre stava sopraggiungendo una vettura con a bordo una famiglia di nazionalità straniera, in viaggio verso la Svizzera. Il conducente non è riuscito a evitare l'impatto, che è stato particolarmente violento e ha causato danni considerevoli al mezzo.

Fortunatamente, nonostante la forza dell'urto, nessuna delle persone a bordo dell'automobile ha riportato ferite.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore