Cervo attraversa la Statale 33 e viene investito da un'auto: illesi gli occupanti

Un grosso cervo è stato investito da un'automobile nella mattinata di oggi, domenica 8 novembre, lungo la Statale 33 del Sempione, nel tratto compreso tra Montecrestese e Masera.

L'animale ha attraversato improvvisamente la carreggiata proprio mentre stava sopraggiungendo una vettura con a bordo una famiglia di nazionalità straniera, in viaggio verso la Svizzera. Il conducente non è riuscito a evitare l'impatto, che è stato particolarmente violento e ha causato danni considerevoli al mezzo.

Fortunatamente, nonostante la forza dell'urto, nessuna delle persone a bordo dell'automobile ha riportato ferite.