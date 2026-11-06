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Viabilità e trasporti | 06 novembre 2026, 09:00

Superstrada del Sempione, limitazioni e restringimenti in diversi tratti

Fino al 27 novembre lavori di manutenzione della pavimentazione stradale

Superstrada del Sempione, limitazioni e restringimenti in diversi tratti

Anas ha programmato diversi interventi sulla sovrastruttura e la pavimentazione stradale sulla superstrada 33 del Sempione. Per consentire i lavori di manutenzione, sono previste diverse modifiche alla viabilità:

Dal km 97+250 al km 119+300 in direzione Gravellona Toce, limite di velocità di 50 km/h, divieto di sorpasso e restringimento della carreggiata sinistra; chiusura totale dello svincolo di Domodossola e tratti saltuari su corsia di sorpasso, fino alle 18.30 del 27 novembre.

Dal km 97+300 al km 116+800 in direzione Sempione, divieto di sorpasso, limite di velocità a 50 km/h e restringimento della carreggiata sinistra in tratti saltuari su corsia di sorpasso, fino alle 18.30 del 27 novembre.

Dal km 122+800 al km 124+500 in direzione Gravellona Toce, limite di velocità a 30 km/h, divieto di sorpasso e restringimento della carreggiata sinistra in tratti saltuari, su tutte le corsie fino alle 18.30 del 27 novembre.

l.b.

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