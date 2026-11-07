Anche Vco Trasporti aderisce allo sciopero generale del 20 novembre

Anche Vco Trasporti aderisce allo sciopero generale proclamato dalla confederazione nazionale della Cgil per la giornata del 20 novembre. Al centro della mobilitazione, che coinvolgerà diversi settori, ci sono le difficoltà economiche legate all'inflazione, all'aumento del costo della vita e ai rincari di carburanti ed energia.

Per la giornata di venerdì 20 novembre, dunque, non sarà garantito il servizio di trasporto pubblico di Vco Trasporti, in particolare nelle fasce orarie comprese tra le 8.20 e le 11.50 e dalle 14.30 fino a fine servizio.