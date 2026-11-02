Valle Antigorio, restringimento sulla statale 659: lavori fino al 13 novembre

Sono previste modifiche alla circolazione lungo la statale 659 di Valle Antigorio e Val Formazza, dove Anas ha disposto un restringimento della carreggiata per consentire alcuni interventi di manutenzione.

Il provvedimento, in vigore da lunedì 2 novembre fino a venerdì 13 novembre, interessa un tratto della strada compreso tra il chilometro 2+300 e il chilometro 3+200, in direzione Crodo.

Le limitazioni saranno applicate sulla corsia di marcia, nella fascia oraria dalle 7 alle 18, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Il restringimento interesserà tutti gli utenti della strada che percorrono il tratto coinvolto.

Alla base dell'intervento ci sono lavori di manutenzione dell'impianto di monitoraggio strutturale presente lungo la statale, affidati alla società Gemmo. Le operazioni richiedono l'occupazione temporanea di una parte della carreggiata, con l'installazione della segnaletica necessaria a disciplinare il transito.

Il cantiere sarà regolato secondo le prescrizioni previste dall'ordinanza Anas numero 831 del 2026, con l'obiettivo di garantire la sicurezza degli operatori e degli automobilisti durante le attività.