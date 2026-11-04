 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 04 novembre 2026, 15:55

SS 659, dieci giorni di senso unico alternato

Il provvedimento riguarda il primo tratto della statale delle valli Antigorio e Formazza, fino al 13 novembre

SS 659, dieci giorni di senso unico alternato

A causa di lavori di manutenzione, Anas ha programmato un senso unico alternato lungo la strada statale 659 delle valli Antigorio e Formazza. La modifica alla viabilità riguarda il primo tratto della statale, dal km 2+300 al km 3+200 nel comune di Crevoladossola. Il senso unico alternato sarà attivo alternativamente in entrambe le direzioni da oggi, mercoledì 4 novembre, fino a venerdì 13 novembre, nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 18.00, esclusi festivi e prefestivi.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore