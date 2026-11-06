Statale 337 della Valle Vigezzo, ancora un senso unico alternato

Anas ha programmato un nuovo senso unico alternato sulla SS 337 della Valle Vigezzo, per consentire i lavori di manutenzione sugli impianti presenti. Il provvedimento si riferisce in particolare al tratto compreso tra il km 5+100 e il km 6+100, alternativamente in direzione di Domodossola e Druogno, dove sarà attivo un senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri dal 9 al 20 novembe, nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 20.00, esclusi giorni festivi e prefestivi.
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