Confartigianato Piemonte: "Bollette record per imprese e famiglie"

Ancora rincari per imprese e famiglie. Le bollette del gas sono aumentate fino a raggiungere il livello più alto di sempre: a ottobre hanno registrato + 9,1%, un rincaro che si somma a quello del 12,7% di settembre. Lo scorso mese, il prezzo di riferimento del gas per una famiglia “tipo” è stato pari a 176,8 centesimi per metro cubo, che equivale a spendere 163 euro in più all’anno. Ma le famiglie non sono le sole a subire questi rincari. Sul fronte imprese, secondo le stime fatte da Confartigianato, nel mese di novembre e dicembre ci sarà un forte un aggravio dei costi di produzione.

Un panificio che consuma in media 4mila metri cubi di gas al mese spenderà oltre mille euro in più, una lavanderia che consuma 7.500 metri cubi di gas 1.200 euro e un caseificio che usa 20mila metri cubi di gas 5.300 euro in più al mese. Per le attività di lavorazione dei metalli, la spesa mensile per il gas viene stimata in 20.903,50 euro a novembre e 21.957,71 euro a dicembre. Per le aziende della lavorazione delle carni, le stime indicano rispettivamente 5.127,69 e 6.103,92 euro. Sono cifre che, soprattutto per le imprese di dimensioni ridotte, rischiano di incidere direttamente sui margini operativi. A differenza delle grandi aziende, che possono disporre di maggiori strumenti finanziari, contratti di fornitura diversificati e una più ampia capacità negoziale, le piccole attività hanno spesso margini di manovra limitati per assorbire improvvisi aumenti delle materie prime.

“Questi numeri ci dicono che le imprese piemontesi stanno affrontando una pressione economica che non dipende dalle loro scelte, ma da una successione di crisi internazionali che si scaricano direttamente sui bilanci aziendali – commenta Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte – il dato che più ci preoccupa è il peso dell’energia, che in Piemonte rappresenta una parte sostanziosa dell'impatto complessivo. Per una piccola impresa, un aumento della bolletta non è semplicemente una voce di spesa in più: significa avere meno risorse per acquistare macchinari, assumere personale, innovare e programmare il futuro”.

“Non possiamo chiedere alle piccole imprese di affrontare da sole una transizione energetica che rischia di trasformarsi in un ulteriore fattore di svantaggio competitivo, - continua Felici - le aziende artigiane e le micro e piccole imprese hanno bisogno di energia a prezzi sostenibili, di un sistema fiscale più equilibrato e di strumenti finanziari accessibili per investire nell'efficienza e nell'autoproduzione”.

Per Confartigianato Piemonte servono interventi coordinati sul costo dell’energia, sulla fiscalità delle bollette, sull’accesso al credito e sugli investimenti per l'efficientamento energetico. Una strategia che deve coinvolgere Governo, regione, sistema bancario e istituzioni. “Le imprese piemontesi hanno dimostrato di saper resistere anche nelle fasi più difficili ma questa capacità non può diventare un alibi per lasciare sulle loro spalle il peso delle crisi internazionali – aggiunge Felici - occorrono condizioni eque per competere, infrastrutture energetiche adeguate e strumenti concreti per accompagnare gli investimenti. Non chiediamo privilegi ma la possibilità di lavorare e crescere senza partire ogni giorno con un costo aggiuntivo rispetto ai concorrenti. Difendere le piccole imprese significa difendere il lavoro, i servizi e la vitalità economica di tutto il Piemonte. Inoltre, il vero costo delle crisi non si misura soltanto nei bilanci delle imprese – conclude Felici - ma anche nelle opportunità di crescita che un territorio perde”.