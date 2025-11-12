Autostrada A26, chiusure notturne per lavori nelle gallerie

A causa di lavori di manutenzione delle gallerie lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri, Autostrade per l’Italia comunica agli utenti che sono previste chiusure in orario notturno di alcuni tratti.

In particolare, è prevista la chiusura del tratto compreso tra Baveno e Arona, dal km 189,9 al km 165,5 in direzione Genova dalle 22.00 del 18 alle 6.00 del 19 novembre e dalle 22.00 del 19 alle 6.00 del 20 novembre. È obbligatoria l’uscita allo svincolo di Baveno, con possibile rientro alla stazione di Arona dopo aver percorso la SS 33.

Inoltre, sarà chiuso il tratto compreso tra Gravellona Toce e Arona, dal km 194,3 al km 165,5 in direzione Genova dalle 22.00 del 20 alle 6.00 del 21 novembre. In questo caso, uscita obbligatoria allo svincolo libero di Gravellona o Verbania e possibile rientro alla stazione di Arona dopo aver percorso la SS 33.