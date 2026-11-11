Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

• 20266773 Autofficina di Verbania cerca un meccanico autoriparatore con esperienza per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria su veicoli, tagliandi, cambio olio e pneumatici. Contratto iniziale a tempo determinato full time 8-12 e 14-18 da lunedì a venerdì. CCNL Metalmeccanica, 5° livello su 13 mensilità.

• 20266763 Supermercato a Premosello-Chiovenda cerca 2 addetti vendita e magazzino in tirocinio per attività di carico/scarico merci con transpallet, rifornimento scaffali, supporto alle attività di cassa e ai vari reparti e contatto clienti. Tirocinio di sei mesi finalizzato all’inserimento in apprendistato. Orario su turni 6-14 e 12-19.30/20 da lunedì a sabato con un giorno di riposo. Rimborso spese da 600 a 800 euro. Indispensabile età 18-29 anni.

• 2026692 Rivenditore auto cerca 1 impiegato/a addetto back office da inserire con contratto di apprendistato (età 18/29), preferibile in possesso di laurea in ambito economico, pat.B, buon uso Office e conoscenza elementare lingua inglese. Zona di lavoro Ossola

• 20266608 Bar di Domodossola cerca un barista/addetto/a caffetteria, anche alla prima esperienza lavorativa. Si offre contratto con orario serale part-time dalle 16,30 alle 21,30 in settimana, orario pieno nei fine settimana. Richiesta attitudine alla mansione, serietà, disponibilità al lavoro serale.

• 20266605 Ditta termoidraulica di Domodossola cerca un/a segretario/a con mansioni amministrative. Richieste competenze informatiche, capacità organizzative, preferibile ma non richiesta esperienza. Contratto a t. det. di sei mesi full time con orario 8-12, 14-18. CCNL Metalmeccanico quinto livello

• 20266304 Hotel di Macugnaga cerca due addetti per servizio pasti colazione/cena e 1 per pulizia camere e servizio cena, contratto stagionale, lavoro solo nei week end e a tempo pieno durante i periodi festivi come Natale e Carnevale, alloggio se fuori zona.

• 20265734 Bar tavola calda di Domodossola cerca 1 addetto/a bar e servizio ai tavoli per orario centrale dalle 11.30 alle 14:30 dal lunedì al sabato, possibilità di lavorare anche per più ore se disponibili. Non è richiesta esperienza, si propone inserimento formativo e poi assunzione.

• 20265726 Azienda leader nel settore delle energie rinnovabili cerca un elettricista da inserire in organico con contratto a tempo indeterminato per installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, impianti di ricarica veicoli elettrici. Richiesta minima esperienza in ambito edile/idraulico/elettrico. Richiesta patente B e disponibilità a lavori in quota.