Capodanno allo Stockalperturm, una notte di festa nella torre storica

Le luci delle feste iniziano ad accendersi e, mentre ci si avvicina alla fine dell’anno, è già tempo di pensare alla serata più scintillante: quella di Capodanno. Per chi desidera salutare il 2026 e dare il benvenuto al 2027 in una cornice fuori dal comune, lo Stockalperturm di Gondo, in Svizzera a pochi minuti da Domodossola, propone una serata speciale che unisce buona cucina, atmosfera storica e musica.

La torre storica farà da sfondo a un cenone pensato per accompagnare gli ospiti in un percorso di sapori ricercati. Il menu si apre con uno stuzzichino di benvenuto, seguito da hummus di cannellini con polpo croccante e cialda di mais. Si prosegue con risotto al tartufo, quenelle di tartare di manzo e crema di parmigiano, per arrivare al brisket di punta di petto di manzo con millefoglie di patate e radicchio tardivo al forno. A concludere la cena, pera al Nebbiolo e all’Arneis con gelato alla cannella e crumble di pasta frolla.

Il costo del cenone è di 98 franchi svizzeri a persona, bevande escluse. Ma la serata non finirà con l’ultima portata: dopo cena, spazio alla musica e ai festeggiamenti con un dj privato al quinto piano della torre, per brindare insieme all’arrivo del nuovo anno.

Per chi desidera prolungare l’esperienza senza doversi preoccupare del rientro, sono disponibili anche tre formule con pernottamento. Il pacchetto coppia, a 320 franchi, comprende il cenone per due persone e una camera doppia. Il pacchetto famiglia, al costo di 560 franchi, include il cenone per quattro persone e una camera quadrupla. Per chi festeggia da solo è invece prevista una formula da 130 franchi, con cenone per una persona e posto letto in dormitorio.

Un’occasione per vivere la notte di San Silvestro in un luogo ricco di fascino, gustando piatti prelibati, ballando fino a tardi e con la possibilità di risvegliarsi il primo giorno del 2027 nella suggestiva cornice della torre storica.

Informazioni e prenotazioni

Stockalperturm – Gondo, Svizzera

WhatsApp: +41 77 210 79 34