Villette, una passeggiata tra pietre dipinte e leggende con "Il borgo del tempo colorato"

Una passeggiata tra vicoli, pietre dipinte, racconti e antiche leggende per scoprire le particolarità di uno dei borghi della Valle Vigezzo. Sabato 14 novembre Villette ospiterà "Il borgo del tempo colorato", un appuntamento speciale della rassegna "Lettura e Natura", che da marzo a novembre propone escursioni per famiglie alla scoperta delle bellezze del Verbano Cusio Ossola, unendo il piacere del cammino ad attività ludico-didattiche e momenti di lettura.

L'iniziativa, sostenuta da Monterosa Promotion e dalla Fondazione Comunitaria del Vco, accompagnerà grandi e piccoli in una passeggiata alla scoperta del paese, tra le sue vie e gli angoli più caratteristici.

Il percorso si snoderà attraverso il centro storico e i dintorni di Villette, toccando diversi punti di interesse. Tra questi il caratteristico itinerario delle "pietre selvatiche", con i suoi sassi dipinti, le storie meridiane e i lavatoi, fino ai ruderi del castello del Vallaro, a un maestoso castagno secolare e alle sculture in legno che decorano il paese.

La camminata comprenderà anche una tappa al Museo Etnografico "La Cà" di Feman da la Piazza, per conoscere più da vicino la storia e le tradizioni locali.

Il ritrovo è previsto alle 16 in piazza Bonzani, mentre la conclusione dell'attività è fissata intorno alle 19. La passeggiata è aperta alle famiglie con bambini dai 3 anni, per i quali è richiesta la presenza obbligatoria di un adulto.

Gli organizzatori raccomandano abbigliamento e scarpe sportive adatte alla stagione autunnale. Non è consentito l'accesso ai cani durante le attività.

La partecipazione è gratuita per i bambini, mentre per gli adulti è previsto un contributo di 5 euro a persona, da versare direttamente sul posto. L'ingresso al museo è invece a offerta libera.

La prenotazione è obbligatoria entro le 12 di venerdì 13 novembre. Per iscrizioni e ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.letturaenatura.weebly.com.