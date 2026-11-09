La leggenda di Gigi Riva arriva anche in Canton Ticino: ad Arbedo l'incontro con il figlio Nicola e con chi lo ha conosciuto da vicino

Domenica 15 novembre 2026, alle ore 15.30, il Centro Civico di Arbedo-Castione, in Canton Ticino, ospiterà un pomeriggio dedicato a Gigi Riva, indimenticabile campione del Cagliari e della Nazionale italiana, ma soprattutto uomo capace di lasciare un segno profondo nel cuore di intere generazioni.

L’iniziativa, organizzata dal Circolo Culturale Sardo Coghinas di Bodio, Canton Ticino, in collaborazione con la Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera (FCSS), nasce dal desiderio di ricordare non soltanto il grande calciatore, ma anche l’uomo, i suoi valori e il legame straordinario che ha saputo costruire con la Sardegna e con la sua gente. Un legame che ha attraversato il mare e raggiunto anche le numerose comunità di emigrati sardi, per le quali Gigi Riva ha rappresentato molto più di un simbolo sportivo: un motivo di orgoglio, un punto di riferimento e un legame con la propria terra d’origine.

Ospiti e testimonianze d’eccezione A rendere particolarmente significativo l’incontro sarà la presenza di Nicola Riva, figlio di Gigi e ambasciatore del Cagliari Calcio, che porterà il ricordo personale di un padre diventato leggenda. Accanto a lui interverranno Alessandro “Sandro” Camba, grande amico di Gigi Riva, e Giuseppe “Beppe” Tomasini, protagonista dello storico Cagliari campione d’Italia nel 1970. Saranno inoltre presenti Claudio Ferretti e Matteo Fontana, giornalisti e autori del libro Rombo di lago, opera dedicata alla figura di Gigi Riva e al suo legame con la terra d’origine. A condurre e moderare il pomeriggio sarà Stefano Ferrando, giornalista della RSI (Radiotelevisione della Svizzera italiana), che accompagnerà gli ospiti in un viaggio tra ricordi, aneddoti e testimonianze, alla scoperta del campione e dell’uomo che si nascondeva dietro il celebre soprannome di Rombo di Tuono.

Un ponte tra la Sardegna e la Svizzera Per il Circolo Culturale Sardo Coghinas e la Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera, l’evento rappresenta anche un’occasione per valorizzare la storia dell’emigrazione sarda e il profondo legame che unisce la Sardegna alla Svizzera italiana. La figura di Gigi Riva racchiude infatti valori che vanno oltre il calcio: la fedeltà, la coerenza, il senso di appartenenza e la capacità di rimanere legati alle proprie radici. «Un uomo, due terre, una storia che va oltre il calcio» è il filo conduttore di un incontro pensato per coinvolgere tifosi, appassionati di sport, famiglie e chiunque desideri conoscere più da vicino una delle figure più amate della storia sportiva italiana. Al termine dell’incontro sarà offerto un aperitivo a tutti i presenti.

Informazioni e iscrizioni. Domenica 15 novembre 2026 - ore 15.30 Centro Civico di Arbedo-Castione, Via Centro Civico 7, 6517 Arbedo (Svizzera). Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria.

Iscrizioni: modulo di prenotazione online https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwDVh4WIaZZFu98iZ4pTqoZYhE0-1UVVw0_vuzI3tbI3La7A/viewform