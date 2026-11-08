Intelligenza artificiale e libertà di pensiero: a Domodossola al via “AI Masterclass”

È in programma per lunedì 9 novembre il primo appuntamento con “AI Masterclass”, il ciclo di incontri promosso dall’associazione Dignitatis Personae con il Rosmini International Campus di Domodossola. L’obiettivo della rassegna, rivolta in particolare a docenti e famiglie, è quello di esplorare il tema dell’intelligenza artificiale e le sue applicazioni in diversi ambiti della vita quotidiana.

Il primo incontro si intitola “Pensiero e libertà in questione” ed è tenuto da don Giovanni Fasoli, psicologo clinico e dell’educazione. La conferenza vuole fornire possibili risposte ad una domanda specifica: come cambia il nostro giudizio quando le risposte sono suggerite da un algoritmo? Il relatore esplorerà dunque il rapporto tra strumenti intelligenti, autonomia personale e capacità di verificare, scegliere e formulare domande.

Tutti gli incontri si tengono presso la sede dell’associazione Dignitatis Personae (in via Canuto a Domodossola) in due diversi orari: alle 16.30 per i docenti di tutto il Vco, con iscrizione tramite la piattaforma Sofia. Alle 20.30, invece, l’incontro rivolto alle famiglie, ma aperto anche a tutta la cittadinanza, senza necessità di iscrizione. La partecipazione è sempre gratuita.