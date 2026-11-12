Crevoladossola, visite guidate alla storica centrale idroelettrica

Un'occasione per conoscere da vicino uno dei luoghi simbolo della storia industriale ossolana. Sabato 14 novembre la centrale idroelettrica di Crevola Toce apre le proprie porte ai visitatori con due turni di visite guidate organizzate dalle Aree Protette dell'Ossola in collaborazione con Enel Green Power.

L'iniziativa permette di scoprire un impianto storico della produzione di energia idroelettrica, entrato in servizio nel 1925 e progettato dall'architetto Piero Portaluppi. La sua realizzazione è legata alla figura dell'imprenditore Ettore Conti, protagonista dello sviluppo del settore elettrico italiano nel Novecento. La centrale rappresenta una testimonianza del ruolo fondamentale che lo sfruttamento delle risorse idriche ha avuto nello sviluppo economico e industriale delle vallate alpine.

Le visite sono previste in due fasce orarie, dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30, con ritrovo al cancello principale dell'impianto. La partecipazione richiede la prenotazione obbligatoria, con un massimo di 25 persone per turno e un minimo di 15 iscritti. Il costo è di 10 euro per i partecipanti dai 14 anni, 8 euro per i bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, mentre la partecipazione è gratuita fino ai 5 anni.