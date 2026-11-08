Le Canarie sbarcano sul Lago Maggiore: al ristorante La Trinità di Ghiffa una settimana internazionale tra gastronomia, musica e cultura

Per una settimana il Lago Maggiore incontrerà i sapori, la musica, le tradizioni e la cultura delle Isole Canarie. Dal 16 al 22 novembre il ristorante La Trinità, nella suggestiva cornice del Sacro Monte di Ghiffa, ospiterà la Settimana Internazionale Etnogastronomica, Culturale e Folklorica delle Canarie, un evento che porterà nel Verbano artisti, musicisti, esperti, produttori e protagonisti della gastronomia dell'arcipelago spagnolo.

Al centro della manifestazione ci sarà La Gomera, una delle isole più affascinanti delle Canarie, conosciuta per il suo straordinario patrimonio naturale, le tradizioni ancestrali e il celebre Silbo Gomero, il linguaggio fischiato riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

L'iniziativa nasce da un'idea di Antonio Casanova (foto sopra), originario di Hermigua, sull'isola di La Gomera, e gestore del ristorante La Trinità, che ha scelto di trasformare la propria attività in un punto di incontro tra due territori geograficamente lontani, ma accomunati da un importante patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico.

Non soltanto una settimana di eventi, dunque, ma l'avvio di un progetto che punta a costruire relazioni durature tra le Isole Canarie e il Lago Maggiore.

(Isola di La Gomera)

Il ristorante La Trinità protagonista di un progetto internazionale

Il cuore dell'intera manifestazione sarà il ristorante La Trinità, situato all'interno del Sacro Monte di Ghiffa, complesso riconosciuto dall'UNESCO come parte del sito seriale dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia. Una posizione privilegiata, immersa nella natura e affacciata sul Lago Maggiore, che rappresenta la cornice ideale per un'iniziativa dedicata all'incontro tra territori e tradizioni. Il progetto, denominato “Dalle Isole al Monte Sacro”, nasce dalla volontà di Antonio Casanova di valorizzare il ristorante non soltanto come luogo di ristorazione, ma anche come spazio di promozione culturale, formazione e collaborazione internazionale.

L'obiettivo è creare a Ghiffa un punto di riferimento permanente per la cultura e l'enogastronomia delle Canarie, favorendo lo scambio di esperienze tra cuochi, produttori, musicisti, operatori turistici e realtà associative. Un percorso che guarda anche al turismo e alla sostenibilità, con l'ambizione di sviluppare nuove opportunità per il territorio del Verbano.

Sette giorni di appuntamenti tra cucina, tradizioni e spettacoli

Il programma prenderà il via lunedì 16 novembre con i saluti delle autorità e la presentazione ufficiale della Settimana Canaria. La giornata inaugurale vedrà l'apertura della mostra fotografica “Canarie Magica – Paesaggio e Natura”, curata dal biologo e fotografo Juan José Cordero Valeriano, seguita da un aperitivo con prodotti tipici delle Canarie. A tavola arriveranno le prime specialità dell'arcipelago, con un pranzo tradizionale a base di costine, patate e mojo, accompagnato da vini canari. Nel pomeriggio, alle 16.00, è previsto un laboratorio per le scuole dedicato all'almogrote e al gofio gomero, con particolare attenzione all'alimentazione dei giovani e degli sportivi, in collaborazione con l'associazione L'Albero della Vita di Verbania. La giornata si concluderà con una cena dedicata alle verdure e ai condimenti della tradizione canaria.

Martedì 17 novembre sarà protagonista il Silbo Gomero, l'antico linguaggio fischiato utilizzato dagli abitanti di La Gomera per comunicare a distanza. Alle 17.00 è previsto un laboratorio rivolto alle scuole del Verbano-Cusio-Ossola, mentre alle 18.00 si terrà una conferenza con dimostrazione pratica a cura di Edison Sierra, istruttore dell'Associazione Culturale del Silbo Gomero. Il programma comprenderà anche una merenda con dolci tradizionali a base di gofio e la proiezione del film Guarapo, dei fratelli Teodoro e Santiago Ríos, dedicato al tema dell'emigrazione dalle Canarie. La serata sarà accompagnata da un'apericena con presentazione di prodotti tipici dell'arcipelago.

Mercoledì 18 novembre spazio al confronto tra territori e alla valorizzazione delle tradizioni artigianali. Alle 11.00 è previsto un incontro professionale dedicato al modello di gestione del Parco Nazionale del Garajonay, a La Gomera, con l'obiettivo di favorire uno scambio di esperienze con il territorio del Sacro Monte di Ghiffa. Alle 16.00 si terrà un laboratorio di costruzione del timple, il tradizionale strumento musicale a corde delle Canarie, utilizzando materiali riciclati. A condurlo sarà Adán Moreno, proveniente da Fuerteventura. Alle 18.00 Antonio Casanova guiderà un workshop dedicato alla cucina e alle tradizioni gastronomiche canarie, mentre la cena sarà incentrata sulle preparazioni a base di carne.

I vini vulcanici delle Canarie incontrano quelli del Piemonte

Uno degli appuntamenti più interessanti della settimana sarà quello di giovedì 19 novembre, dedicato alla sostenibilità ambientale e all'enologia.

La mattinata si aprirà con un confronto sul modello di sostenibilità del Parco Nazionale del Teide, a Tenerife, e sulle possibili applicazioni delle buone pratiche ambientali al Sacro Monte di Ghiffa e alle attività di ristorazione.

Alle 19.00 spazio all'incontro tra due importanti tradizioni vitivinicole, con “Wine Volcanic – Vini delle Canarie e del Piemonte”. Protagonisti saranno Alberto González della Cantina Timanfaya di Lanzarote e l'Azienda Agricola Teo Costa di Castellinaldo d'Alba. Un'occasione per scoprire le caratteristiche dei vini vulcanici delle Canarie e confrontarle con le produzioni piemontesi, attraverso un percorso di degustazione che accompagnerà una cena dedicata al pesce dell'Atlantico e del Mediterraneo.

Venerdì 20 novembre il programma proseguirà con una visita alla Cantina Teo Costa e al Birrificio Kauss, per conoscere da vicino alcune realtà produttive del Piemonte. La serata sarà invece dedicata alla musica e al folklore delle Canarie.

Alle 19.00 è previsto il concerto “Raíces a Tierra”, un viaggio attraverso la musica popolare dell'arcipelago, con Domingo Rodríguez Oramas, conosciuto come “El Colorao”, virtuoso del timple e insignito nel 2024 della Medaglia d'Oro del Governo delle Canarie. Insieme a lui si esibiranno altri artisti, tra cui Ayla Rodríguez, Julia Rodríguez, Mateo Felipe ed Eduardo Duque, con strumenti tradizionali, tamburi, chácaras e canti del repertorio popolare di La Gomera. La cena della serata sarà dedicata alla cucina integrale e vegetale, con la presentazione del progetto “La Cucina che Cura”, ideato da Antonio Casanova per promuovere il rapporto tra alimentazione, salute, benessere ed educazione.

(Domingo Rodríguez Oramas “El Colorao”)

Sabato 21 novembre la grande serata di gala con la cucina di La Gomera

Sabato 21 novembre sarà una delle giornate centrali della manifestazione, con appuntamenti dedicati alla cooperazione internazionale, al turismo e alla gastronomia. Alle 11.00 si parlerà della possibilità di realizzare a Ghiffa un hub per la promozione delle Canarie e del Sacro Monte, con la presentazione del progetto di sviluppo del ristorante La Trinità. Tra gli obiettivi figurano la definizione di accordi di collaborazione e un possibile gemellaggio tra il Comune di Hermigua, a La Gomera, e quello di Ghiffa. Alle 17.00 Domingo Rodríguez Oramas “El Colorao” terrà una masterclass dedicata al timple, alle tecniche esecutive e agli strumenti tradizionali delle Canarie, rivolta in particolare a musicisti e insegnanti delle scuole del Verbano-Cusio-Ossola. Alle 18.00 è previsto un incontro sul modello turistico di Las Palmas de Gran Canaria e sulle possibili prospettive di valorizzazione del Sacro Monte di Ghiffa.

Alle 19.30 il ristorante La Trinità ospiterà la cena finale di gala, un appuntamento dedicato alla cucina canaria, con un menù speciale che valorizzerà ingredienti e ricette tradizionali dell'arcipelago. Tra le proposte gastronomiche annunciate figurano il carpaccio di vieja canaria con mojo al coriandolo, la crema di gofio con gamberi rossi delle Canarie, il pesce di profondità con patate nere vulcaniche e mojo rosso, il capretto al miele di palma e rosmarino e un dessert a base di bienmesabe, gelato al gofio e rum al miele. Ad accompagnare le portate saranno vini vulcanici e bevande tipiche delle Canarie. La serata comprenderà anche musica dal vivo e uno spettacolo di “El Colorao”, per un'esperienza che unirà gastronomia e tradizioni musicali.

La partecipazione alla cena di gala richiede la prenotazione anticipata e i posti sono limitati.

Domenica 22 novembre un pranzo solidale per sostenere quattro progetti

La manifestazione si concluderà domenica 22 novembre con una giornata che unirà il bilancio dell'iniziativa a un importante momento di solidarietà. Alle 11.00 è prevista la presentazione del manifesto “Un'eredità per Ghiffa”, promosso da Antonio Casanova e dallo staff del ristorante La Trinità, insieme alla definizione degli accordi di collaborazione sviluppati durante la settimana. Uno dei momenti più significativi sarà il pranzo di confraternita a offerta libera, organizzato dal ristorante La Trinità, con aperitivo, puchero canario, specialità gastronomiche dell'arcipelago e vini vulcanici.

L'iniziativa avrà una finalità benefica: il ricavato sarà destinato a quattro realtà e progetti, individuati dagli organizzatori.

Associazione Culturale del Silbo Gomero, impegnata nella conservazione e nella valorizzazione delle tradizioni legate al patrimonio culturale immateriale riconosciuto dall'UNESCO.

Impresa Amica di UNICEF Italia, iniziativa a sostegno delle attività dell'organizzazione per l'infanzia.

Associazione Ama Reni, per lo sviluppo di un quaderno dedicato all'alimentazione delle persone in dialisi.

“Un pasto caldo per gli anziani di Ghiffa”, progetto in fase di elaborazione per offrire un sostegno concreto alle persone anziane del territorio.

Un appuntamento che testimonia la volontà del ristorante La Trinità di affiancare alla promozione culturale ed enogastronomica anche un impegno sociale a favore della comunità. Alle 18.00 è prevista la chiusura ufficiale della Settimana Canaria, con una rassegna stampa e fotografica dell'evento e l'annuncio della prossima edizione, prevista tra maggio e giugno 2027, che avrà come protagonista l'isola di Lanzarote. A completare la giornata sarà una cena a buffet con prodotti tipici delle Canarie.

Un ponte permanente tra le Canarie e il Lago Maggiore

La Settimana Internazionale delle Canarie rappresenta il primo passo di un progetto che vuole proseguire nel tempo.

L'intenzione di Antonio Casanova è quella di fare del ristorante La Trinità un punto di riferimento per gli scambi culturali, gastronomici e turistici tra le Canarie e il Nord Italia, sviluppando collaborazioni con produttori, associazioni, istituzioni e operatori del settore. Durante tutta la settimana saranno presenti stand informativi dedicati alle Canarie e al Sacro Monte di Ghiffa, con fotografie, video, cartoline e prodotti tipici delle isole e del Piemonte. Il progetto vuole inoltre valorizzare il ruolo della ristorazione come strumento di incontro, conoscenza e benessere, promuovendo una cucina attenta alle tradizioni, alla qualità degli ingredienti e alla sostenibilità. Una visione che trova nel Sacro Monte di Ghiffa una cornice particolarmente significativa e che punta a offrire nuove opportunità di promozione anche al territorio del Lago Maggiore.

Per il ristorante La Trinità, la settimana dal 16 al 22 novembre sarà dunque non soltanto un'occasione per far conoscere la gastronomia delle Canarie, ma anche l'inizio di un percorso internazionale che mette al centro cultura, persone, turismo e solidarietà.

Informazioni e prenotazioni

La Settimana Internazionale Etnogastronomica, Culturale e Folklorica delle Canarie si svolgerà dal 16 al 22 novembre 2026 presso il Ristorante La Trinità, al Sacro Monte di Ghiffa.

Per gli appuntamenti gastronomici e le serate speciali è consigliata la prenotazione. I posti per la cena di gala sono limitati.

I menù e gli orari indicati potrebbero subire variazioni.

Ristorante La Trinità

Via Santissima Trinità 73 – Ghiffa (VB)

Telefono: 0323 59237

Cellulare e WhatsApp: 371 5135637

Email: ristorantelatrinita@gmail.com