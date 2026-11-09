Calice, domenica 15 novembre torna “Ul Pan da Calas” con una nuova ricetta

Domenica 15 novembre torna a Calice uno degli appuntamenti dedicati alla riscoperta delle tradizioni locali. Giunge alla dodicesima edizione “Ul Pan da Calas”, la manifestazione promossa dalla Consulta di Calice nell'ambito dell'iniziativa “Le tradizioni della nonna”, che ogni anno richiama residenti e visitatori per una giornata all'insegna della convivialità e dei sapori di una volta.

La novità di quest'anno sarà una nuova ricetta per il tradizionale pane di Calice, che verrà distribuito in due momenti della mattinata: alle 9.00, dopo la messa a Gabi Valle, e alle 11.00, al termine della messa di Crosiggia. Alle 12.30 è previsto il pranzo presso la sede degli Alpini a Gabi Valle, con un menù che comprende aperitivo, polenta e spezzatino, dolce e acqua.

Il costo è di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini. La prenotazione è obbligatoria entro il 12 novembre, con un massimo di 60 posti disponibili.Sarà inoltre possibile acquistare il pane al costo di 8 euro per una pagnotta e 15 euro per due. Gli organizzatori consigliano di prenotarlo in anticipo per garantirne la disponibilità. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Elisa al numero 370 3070012, tramite messaggio oppure telefonicamente dopo le 19.00.

La giornata proseguirà nel pomeriggio con la tradizionale castagnata organizzata dal Gruppo Alpini di Calice, un'ulteriore occasione per ritrovarsi e celebrare le tradizioni del territorio.