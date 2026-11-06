Villadossola celebra l’83° anniversario dell’Insurrezione popolare dell’8 novembre 1943

Villadossola si prepara a celebrare l’83° anniversario dell’Insurrezione popolare dell’8 novembre 1943, una delle pagine più significative della storia della Resistenza ossolana. Le commemorazioni, organizzate dall’Anpi di Villadossola, sezione Mirko ed Ottavio Scrittori, insieme all’amministrazione comunale, si svolgeranno sabato 7 e domenica 8 novembre, con un programma di iniziative dedicate alla memoria dei protagonisti della lotta per la libertà.

Le celebrazioni prenderanno il via sabato 7 novembre alle 14.00, con una passeggiata di gruppo dalla sede dell’Anpi, in via 25 Aprile 30, fino al Cippo della Pianasca, dove sarà deposto un omaggio floreale. Alle 16.00, nella Sala Storica della Resistenza di via 25 Aprile, sarà presentato il progetto “Volti e luoghi della Resistenza”, realizzato con il sostegno della Fondazione Comunitaria del VCO Ente Filantropico.

Domenica 8 novembre, giorno dell'anniversario dell'Insurrezione, il programma si aprirà alle 10.00 con un omaggio floreale al Cippo dei fucilati di Pallanzeno. Alle 11.00, al Parco della Rimembranza di Villadossola, si terranno le celebrazioni ufficiali dell’83° anniversario dell’Insurrezione popolare. Al termine è previsto un piccolo rinfresco presso la sede dell’Associazione Reduci Combattenti e Partigiani di via Marconi.

Particolarmente significativo sarà l’appuntamento delle 16.00 nel piazzale del Teatro La Fabbrica, dove verrà inaugurata una panchina dedicata alle staffette partigiane e a tutte le donne che hanno partecipato alla Resistenza. L’iniziativa rientra nel progetto “Volti e luoghi della Resistenza” e vuole rendere omaggio al contributo femminile alla lotta di Liberazione. A seguire, nella sala conferenze al primo piano del Teatro La Fabbrica, il Coro polifonico femminile Gaudium proporrà un momento musicale con canti e poesie.