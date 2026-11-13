Taglio degli alberi a Domodossola, il centrosinistra chiede chiarezza al comune

Non si placa il dibattito sollevato negli scorsi giorni in seguito al taglio degli alberi nel centro di Domodossola, in particolare in via Monte Grappa e in via Canuto, dove sono in corso i lavori di riqualificazione e valorizzazione delle mura storiche della città. Sul tema interviene il centrosinistra, con una nota congiunta firmata dal circolo del Partito Democratico di Domodossola, Alleanza Verdi e Sinistra di Domodossola, il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle Vco e il partito di Rifondazione Comunista di Domodossola. Riportiamo di seguito integralmente il comunicato.

"Dopo il caldo record di questa estate e i laghi del nostro territorio ai minimi storici, avevamo ricordato come le città della nostra provincia debbano smettere di rincorrere le emergenze e iniziare ad adattarsi. Quanto sta accadendo in questi giorni in via Monte Grappa e via Bruno Canuto, a Domodossola, ne è un esempio concreto, e per questo lo affrontiamo senza alcuna volontà di alimentare polemiche, ma per contribuire al benessere e alla salvaguardia della città e di chi la abita, con una visione sostenibile che rispetti la sua storia e la qualità della vita dei cittadini.

Le piante sono state rimosse nell'ambito di un progetto di riqualificazione che interessa via Canuto, via Monte Grappa e le antiche mura cittadine, per un investimento complessivo di 1 milione e 280mila euro, finanziato con risorse comunali e con un contributo di Fondazione Cariplo. Il progetto comprende il rifacimento di pavimentazioni e sottoservizi, una nuova illuminazione, la valorizzazione delle mura e la sistemazione delle aree verdi. Secondo quanto dichiarato dal sindaco Lucio Pizzi, le scelte sono legate alle caratteristiche del progetto e alle valutazioni della Soprintendenza. Per la magnolia era stato considerato il trapianto, soluzione che non si è rivelata praticabile. Il progetto, assicura l'amministrazione, prevede nuove piantumazioni.

Recuperare alla vista un tratto della cinta pentagonale medievale è un obiettivo legittimo e condivisibile, tutti noi lo sostieniamo, ma la tutela del patrimonio storico e quella del patrimonio arboreo non sono in contrapposizione e presentarle come tali è una scorciatoia. Molte città italiane ed europee mostrano le proprie mura e i propri bastioni dentro un sistema di filari, prati e ombra, scegliendo con cura distanze, specie e sesti d’impianto.

In questi giorni, sui social e nelle conversazioni tra cittadini, il dispiacere per la perdita di alberi presenti da decenni si è intrecciato con una richiesta di chiarezza: prima di giudicare, serve capire in che cosa consiste davvero il progetto. Ci associamo a questa richiesta, perché oggi le informazioni disponibili sono poche e frammentarie. Chiediamo quindi all'amministrazione comunale di rendere pubblici: il progetto approvato e il parere o le prescrizioni della Soprintendenza su cui si fondano le scelte relative al verde, così che si possa capire se l'abbattimento di tutte le piante fosse una condizione imposta o una scelta progettuale; il censimento delle alberature interessate specificando quante erano, di quali specie, di quale età e in quali condizioni fitosanitarie e di stabilità, allegando l'eventuale relazione agronomica. Come noi sosteniamo da sempre, un albero si abbatte quando è malato o pericoloso; se non lo era, le ragioni devono essere dichiarate e dimostrate; le alternative da valutare erano lo spostamento dei filari, i trapianti, le potature di contenimento e altre soluzioni per proteggere le mura dalle radici senza eliminare le piante; il piano delle nuove piantumazioni ovvero numero, specie, dimensioni all'impianto, collocazione e tempi di messa a dimora delle essenze. Chiediamo che si privilegino specie autoctone e adatte al clima futuro, alla vita in città, chiediamo che non si rinvii la progettazione del verde a un generico "dopo i lavori"; il piano di manutenzione e irrigazione dei nuovi alberi per i primi anni. Piantare non basta, in città gli alberi giovani muoiono più per abbandono che per malattia, è sufficiente guardare molti viali del centro per accorgersene.

La cura del verde, inoltre, può essere qualcosa di condiviso, che migliora la coesione e la socialità: il vicinato e i quartieri possono essere coinvolti nella progettazione, perché sanno cosa serve davvero, e nella manutenzione, perché ci saranno sicuramente persone disposte a dare un secchio d'acqua alla settimana. Sentirsi responsabili riduce la possibilità di vandalismo e migliora l'intercettazione dei problemi, dai rami pericolanti ai parassiti.

La consigliera Maria Elena Gandolfi (Lega) ha segnalato che, insieme agli alberi, sono scomparse le ultime panchine ombreggiate del centro. È un dato che esula dalle appartenenze politiche e che riguarda in particolare anziani, persone fragili e famiglie nelle ore calde. Le isole di calore, lo ricordiamo, si contrastano soprattutto con alberi e superfici permeabili; il fatto che la nostra sia una valle circondata dalle montagne non ci mette al riparo da estati sempre più torride, né compensa la mancanza di ombra dove le persone vivono, camminano e si fermano. Un centro storico che perde ombra senza sostituirla è un centro storico meno vivibile, e senza vivibilità non c'è nemmeno bellezza: una città bella è una città che possiamo vivere, che migliora il nostro benessere. Per questo chiediamo che il progetto garantisca, fin dalla riapertura dell'area, sedute all'ombra e una copertura arborea almeno equivalente a quella perduta, da leggere con il principio ormai diffuso del 3-30-300: tre alberi visibili dalla propria finestra, il 30% di copertura arborea nel quartiere, 300 metri da uno spazio verde.

La vicenda di Domodossola non è un caso isolato. Cantieri e riqualificazioni di piazze e strade, in tutti i comuni del Vco, sono occasioni che si ripresentano una volta ogni qualche decennio: se in quell'occasione si toglie verde senza un quadro di riferimento, il danno resta per più di una generazione. Proponiamo perciò a comune e provincia: 1. un piano di adattamento climatico per i centri del Vco e per Domodossola, con depavimentazione, forestazione urbana, rifugi climatici e partecipazione dei cittadini, accompagnato da un'adeguata cura del verde esistente; 2. un bilancio arboreo pubblico e aggiornato, che dica quanti alberi si abbattono, quanti si piantano e quanti sopravvivono dopo cinque anni, il tempo di un mandato; 3. una regola chiara di compensazione che preveda zero abbattimenti che non siano motivati da malattia o pericolo e per ogni albero rimosso per esigenze di progetto, almeno uno messo a dimora prima della chiusura del cantiere; 4. criteri verdi nei progetti finanziati con fondi pubblici e di fondazione, così che ogni euro speso per riqualificare piazze e strade non sia anche un euro speso contro la qualità dell'aria e dell'ombra.

Non chiediamo di fermare il recupero delle mura. Chiediamo trasparenza su ciò che è stato deciso, la dimostrazione che il taglio era davvero necessario e un impegno vincolante sul verde che tornerà. Le città che si adattano sono quelle che sanno tenere insieme storia, ombra e salute pubblica; Domodossola ha tutte le carte per farlo, e tutti noi siamo pronti a dare il nostro contributo, in consiglio e fuori, perché accada”.