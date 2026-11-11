Premosello, Monti contro Manera: "Basta polemiche personali, si risponda sui problemi"

Nuovo botta e risposta tra l’amministrazione e la minoranza di Premosello Chiovenda. Il consigliere di minoranza Andrea Monti interviene infatti nuovamente nel dibattito relativo alla riqualificazione della biblioteca e della conseguente sospensione delle attività di Spazio Donna, sulla quale si erano espresse nelle scorse ore le volontarie dell’associazione e successivamente l’assessore Maddalena Manera. Di seguito le parole di Monti:

“Le dichiarazioni dell'assessore Manera sulla vicenda di Spazio Donna sono l'ennesima dimostrazione di un atteggiamento ormai difficile da non notare: quando qualcuno osa mettere in discussione il suo operato, invece di rispondere nel merito, parte puntualmente la polemica personale. Evidentemente, per l'assessore, le critiche sono accettabili soltanto quando riguardano gli altri. Vorrei chiarire, ancora una volta, che non ho fatto nessuna ricostruzione sulla vicenda di Spazio Donna e non ho mai parlato di una chiusura definitiva dell'associazione. Ho semplicemente evidenziato una situazione concreta, che l'assessore continua evidentemente a voler spostare su un altro terreno. Nell'immobile delle ex scuole è stata realizzata, con finanziamenti Pnrr, una sala polivalente aperta al pubblico al secondo piano, negli spazi che precedentemente ospitavano i locali della Pro Loco e pertanto non aperti al pubblico. Una sala che presenta un problema molto serio: non è accessibile alle persone con disabilità e crea evidenti difficoltà anche alle persone anziane. L'intervento è stato seguito proprio dall'assessore Manera. E allora la domanda è semplice: prima di spendere risorse pubbliche, nessuno si è preoccupato di verificare che quello spazio fosse realmente accessibile a tutti? È una domanda legittima, alla quale i cittadini meritano una risposta, non una replica piccata rivolta al consigliere che ha sollevato il problema.

Capisco che l'assessore Manera abbia ben altre questioni da giustificare e spiegare ai cittadini. Penso alla ristrutturazione del Mulino a Colloro e alla vicenda del Parco Avventura, rimasto chiuso e mai aperto al pubblico. Sono questioni amministrative che meritano risposte precise, non silenzi o giustificazioni di circostanza. Ma non è certo attaccando il sottoscritto che queste questioni spariranno. L'assessore non può pensare di scaricare su di me le proprie difficoltà amministrative, né utilizzare una polemica personale per distogliere l'attenzione dalle criticità delle opere e degli interventi che ha seguito. Sarebbe ora che imparasse una regola elementare della democrazia: chi ricopre un incarico pubblico non è immune dalle critiche e non può pretendere che il proprio operato venga sempre applaudito. Il consigliere comunale non è un dipendente dell'assessore, non deve chiedere il permesso per fare osservazioni e soprattutto non ha alcun obbligo di tacere per non urtare la sensibilità di chi amministra. L'assessore Manera è spesso molto abile e pungente nel trovare parole per replicare a chi la critica. Peccato che questa stessa energia non venga impiegata con altrettanta determinazione per risolvere i problemi amministrativi e dare risposte concrete alla comunità.

Le suggerisco di abbassare i toni, abbandonare l'atteggiamento da prima della classe e cominciare a confrontarsi con i fatti. Non basta rispondere a una critica per aver risolto un problema. E non basta dichiarare che tutto va bene perché le cose funzionino davvero. Se ha difficoltà ad accettare le critiche, forse ha sbagliato mestiere. La politica amministrativa richiede responsabilità, capacità di ascolto e, soprattutto, l'umiltà di riconoscere quando qualcosa non è stato fatto nel modo giusto. Io non ho intenzione di farmi intimidire da risposte polemiche o da tentativi di spostare il confronto sul piano personale. Continuerò a evidenziare ciò che non funziona, a chiedere spiegazioni e a pretendere soluzioni. Un consiglio all'assessore: invece di preoccuparsi di quello che dice Monti Andrea, un consigliere di opposizione, cominci a preoccuparsi di quello che i cittadini si aspettano da chi amministra. Perché i problemi non si risolvono attaccando chi li segnala. Si risolvono assumendosene la responsabilità. E su questo, assessore, non accetto lezioni da nessuno, tantomeno da lei”.