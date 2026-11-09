Sinistra Italiana si rafforza in Ossola: nasce il secondo circolo e la Federazione provinciale del Vco

Sinistra Italiana rafforza la propria presenza sul territorio del Verbano Cusio Ossola. Grazie alla crescita del numero degli iscritti, il partito si prepara a costituire il secondo circolo in Ossola e, contemporaneamente, a dare vita alla Federazione provinciale del Vco, segnando un nuovo passaggio nella propria organizzazione territoriale.

L'assemblea costitutiva è in programma sabato 14 novembre alle 15.00, nella sede del Dopolavoro Ferroviario di Domodossola. L'incontro sarà aperto alla cittadinanza e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle forze politiche e sociali del campo progressista locale.

Dopo gli interventi introduttivi, si procederà alla costituzione formale del nuovo Circolo di Sinistra Italiana Ossola, con l'elezione del segretario e del tesoriere. Successivamente sarà la volta della Federazione provinciale del Verbano Cusio Ossola, che si doterà dei propri organismi dirigenti attraverso l'elezione dell'assemblea di federazione, del segretario, del tesoriere, della segreteria e della commissione di garanzia.