Stella Michelin allo chef Bartolucci, Pizzi: "Valore aggiunto per l'intera città"

“La conferma della Stella Michelin per l’ottavo anno consecutivo all’Atelier dello chef Giorgio Bartolucci è una notizia che accogliamo con grande soddisfazione”. A parlare è il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, che in una nota sottolinea: “A lui e al suo staff rivolgo, a nome mio personale e dell'amministrazione comunale, le più sincere congratulazioni per questo importante riconoscimento che premia la competenza, la passione e la capacità di mantenere nel tempo livelli di eccellenza assoluta, tra i più alti della gastronomia internazionale”.

“La Stella Michelin non è un traguardo ordinario: è il risultato di un lungo percorso fatto di impegno quotidiano, ricerca, professionalità e attenzione a ogni dettaglio.

Poter vantare la presenza di uno chef stellato rappresenta un valore aggiunto per l'intera città: contribuisce a rafforzarne l'immagine, ad accrescerne l'attrattività e a far conoscere Domodossola oltre i suoi confini territoriali, generando interesse e richiamando visitatori. Allo chef Bartolucci - conclude il sindaco - va dunque, oltre alle più vive congratulazioni, il nostro sincero ringraziamento: il suo successo è un motivo di orgoglio per Domodossola e un esempio concreto di come talento, lavoro e qualità possano contribuire a dare lustro all'intero territorio”.