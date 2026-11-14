Croce Rossa di Domodossola, una nuova ambulanza per i servizi di emergenza VIDEO

Una nuova ambulanza per rinnovare i mezzi a disposizione dei soccorritori e garantire la continuità del servizio di emergenza sul territorio. È uno degli appuntamenti centrali delle celebrazioni per il sessantesimo anniversario della rifondazione del Comitato di Domodossola della Croce Rossa Italiana. Sabato 21 novembre, nel pomeriggio, in largo Madonna della Neve sarà inaugurato il nuovo mezzo destinato a sostituire l’ambulanza attualmente impiegata nel servizio di emergenza 118, operativo 24 ore su 24.

"Il mezzo che abbiamo acquistato va a sostituire l’ambulanza attualmente in servizio H24 con il 118, che ha raggiunto i limiti di età e chilometraggio e deve quindi andare in pensione - spiega Jonathan Zaccaria, presidente della Croce Rossa di Domodossola - La nuova ambulanza avrà caratteristiche analoghe a quella che sostituirà. Sarà un mezzo a trazione integrale 4x4, dotato delle certificazioni necessarie per svolgere il servizio di emergenza. L’entrata in funzione è prevista a gennaio 2027, quando il veicolo sarà impiegato con gli equipaggi dei volontari del Comitato".





L’inaugurazione sarà accompagnata da un altro appuntamento dedicato alla storia e all’attività dell’associazione. Sabato 21 novembre sarà infatti presentata una mostra filatelica, realizzata su proposta del Circolo Filatelico Domese, con un annullo postale dedicato. L’esposizione troverà spazio nella prestigiosa biblioteca storica del Collegio Mellerio Rosmini, ambiente scelto per ospitare una raccolta di cartoline e francobolli legati anche ai periodi bellici e al ruolo svolto dalla Croce Rossa a fianco dei militari.

"Su proposta del Circolo Filatelico Domese abbiamo deciso di organizzare questa iniziativa, particolare e forse più di nicchia, ma capace di raccontare una parte importante della nostra storia - sottolinea Zaccaria - La biblioteca storica è un ambiente adatto a presentare una collezione di cartoline e francobolli che richiamano anche i periodi di guerra e l’attività della Croce Rossa a supporto dei militari. È un percorso che rimane legato alla storia del soccorso e alle missioni svolte dall’associazione".

