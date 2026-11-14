Colletta Alimentare, torna oggi la giornata della solidarietà: oltre 40 supermercati coinvolti nel Vco

Torna oggi, sabato 14 novembre, la Giornata nazionale della Colletta Alimentare, l'iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare che coinvolge migliaia di volontari e cittadini in tutta Italia con l'obiettivo di sostenere le persone e le famiglie che vivono situazioni di difficoltà economica.

Anche nel Verbano Cusio Ossola sono numerosi i supermercati che aderiscono all'iniziativa, offrendo ai clienti la possibilità di acquistare prodotti alimentari non deperibili da destinare alle persone più bisognose.

A coordinare la raccolta sul territorio provinciale è l'associazione Elda Azaña, impegnata durante tutto l'anno nella raccolta e nella distribuzione di generi alimentari.

I risultati raggiunti nelle precedenti edizioni testimoniano la sensibilità della comunità locale. Nel 2025 sono state raccolte 3.152 scatole, per un totale di 34.226 chilogrammi di alimenti, un risultato che gli organizzatori sperano di confermare anche quest'anno.

“Lo scorso anno abbiamo raccolto 3.152 scatole, che corrispondono a 34.226 chili di alimenti. È un risultato importante che speriamo di replicare anche quest’anno – spiega Cinzia Ferraris, referente dell'associazione –. Nonostante il caro vita e le difficoltà sempre maggiori, le donazioni hanno continuato a crescere negli ultimi anni. Credo che la generosità dei cittadini sia aumentata anche grazie alla nostra presenza costante sul territorio, che permette a chi dona di conoscere concretamente la nostra attività”.

Per partecipare sarà sufficiente acquistare, durante la normale spesa, uno o più prodotti a lunga conservazione e consegnarli ai volontari presenti all'uscita dei supermercati. Tra gli alimenti maggiormente richiesti figurano olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro, sughi pronti, tonno, riso e prodotti per la colazione e la merenda.

Sono 46 i punti vendita aderenti nel Verbano Cusio Ossola, distribuiti tra Ossola, Verbano e Cusio.

A Domodossola partecipano Carrefour Iper, Coop di piazza Matteotti e di via Cassino, Eurospin, Lidl, Penny e Tigros. A Crevoladossola aderiscono Carrefour Market e Ipercoop, mentre a Villadossola la raccolta interessa Coop, Eurospin e U2.

Nel resto dell'Ossola sono coinvolti anche punti vendita di Druogno, Craveggia, Malesco, Montecrestese, Ornavasso, Piedimulera, Premosello Chiovenda, Santa Maria Maggiore, Toceno e Vogogna.

Nel Verbano, i volontari saranno presenti a Verbania nei supermercati Esselunga, Eurospin, Lidl, Penny e nei due punti vendita Tigros. Aderiscono inoltre esercizi commerciali di Baveno, Cannero Riviera, Cannobio, Gignese e Stresa.

Nel Cusio, a Omegna partecipano Coop, Lidl, Penny, i due supermercati Savoini e Tigros. A Gravellona Toce la raccolta si svolgerà nei punti vendita Eurospin, Ipercoop, Penny e Tigros.

Gli alimenti donati saranno successivamente distribuiti attraverso la rete delle organizzazioni territoriali convenzionate con Banco Alimentare, per raggiungere le famiglie che necessitano di un sostegno concreto.

Una giornata che, anche quest'anno, punta a trasformare un semplice gesto durante la spesa in un aiuto prezioso per chi si trova in difficoltà.