Incidenti mortali sul lavoro, il Vco si conferma in zona bianca

Restano incoraggianti, per la provincia del Verbano Cusio Ossola, i dati relativi gli infortuni mortali sul lavoro: il territorio si conferma infatti in zona bianca, nelle ultime posizioni a livello nazionale, con nessun incidente su lavoro verificatosi, finora, nel 206. Nello stesso periodo del 2025, gli infortuni mortali in occasione di lavoro erano stati quattro, con la provincia che era stata classificata in zona rossa. È quanto emerge dai dati raccolti dall’osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente Vega Engineering di Mestre, aggiornati al mese di settembre.

Numeri più preoccupanti, invece, a livello regionale: il Piemonte, infatti, si conferma in zona arancione, con un aumento del 15,9% degli infortuni sul lavoro rispetto allo stesso periodo del 2025. Nei primi nove mesi del 2026, il Piemonte conta 73 decessi totali (dieci in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Di questi, 53 si sono verificati in occasione di lavoro e 20 in itinere.

A fine settembre 2026, il Piemonte registra 27.131 denunce di infortunio in occasione di lavoro (in aumento rispetto alle 25.700 del 2025): 10.074 da parte di lavoratrici donne e 17.057 da parte degli uomini. Tra le vittime registrate in occasione di lavoro, 9 sono donne e 44 sono uomini. Le denunce in occasione di lavoro dei lavoratori stranieri sono 6.000. Tra i lavoratori deceduti in regione, sono 12 le vittime straniere. La fascia d’età più colpita in regione è quella 55-64 anni, con 20 casi registrati in occasione di lavoro; seguita dai lavoratori tra i 45 e i 54 anni (11 casi) e dagli over 65 (10 casi).

“L’aumento del 15,9% delle vittime sul lavoro in Piemonte rispetto al 2025 è un dato che desta profonda preoccupazione - dichiara Mauro Rossato, presidente dell’Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega -. La permanenza del Piemonte in zona arancione e la presenza di tre province in zona rossa sono segnali che non possono essere ignorati. È necessario rafforzare le attività di prevenzione, investendo nella formazione e nella diffusione di una cultura della sicurezza che coinvolga concretamente imprese e lavoratori. Questi dati impongono di guardare oltre il quadro regionale e comprendere dove la prevenzione non riesce a garantire una tutela adeguata, intervenendo sulle criticità con una formazione mirata e controlli più efficaci nei luoghi di lavoro”.