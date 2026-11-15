Nassiriya, l'Ossola rende omaggio ai 19 italiani caduti nell'attentato del 2003 FOTO

A ventitre anni dalla strage di Nassiriya, l'Ossola ha rinnovato il proprio tributo ai 19 italiani che il 12 novembre 2003 persero la vita nell'attentato terroristico in Iraq. Una mattinata dedicata alla memoria, promossa dalla sezione di Domodossola dell'Associazione Nazionale Carabinieri, guidata da Maurizio Perna, con due appuntamenti che hanno coinvolto Domodossola e Beura Cardezza.

Le celebrazioni si sono aperte domenica 15 novembre, alle 10.30, davanti al monumento di via Caduti di Nassiriya, a Domodossola. Qui si sono svolti l'alzabandiera e la deposizione di un omaggio floreale, alla presenza delle autorità e di numerosi rappresentanti delle associazioni d'arma.

Alla cerimonia sono intervenuti il maggiore Alberto Rondano, alla guida della Compagnia Carabinieri di Domodossola, il presidente dell'Anc Maurizio Perna e i primi cittadini di Domodossola e Beura Cardezza. Presenti anche esponenti delle forze dell'ordine, rappresentanze degli Alpini, della Guardia di Finanza, della Polizia e dei Vigili del Fuoco. A testimoniare la partecipazione istituzionale anche il gonfalone della città di Domodossola.

Il secondo momento della commemorazione si è tenuto a Beura Cardezza, dove alle 11.15, nella chiesa di San Giorgio Martire, don Paolo Cavagna ha celebrato una messa in suffragio delle vittime.

L'iniziativa ha voluto mantenere viva la memoria di una tragedia che segnò profondamente l'Italia, costando la vita a dodici carabinieri e ad altri sette connazionali. Un ricordo che, a distanza di oltre due decenni, continua a unire istituzioni, militari e cittadini nel segno del rispetto e della riconoscenza verso chi perse la vita durante la missione in Iraq.