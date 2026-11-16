Il Rifugio del Parco all’Alpe Parpinasca, a quota 1.200 metri nel comune di Trontano, funziona da ieri a energia rinnovabile. Giovedì 12 novembre è stata inaugurata ufficialmente la microcentralina idroelettrica realizzata sull’acquedotto comunale, che sostituisce i due generatori diesel finora utilizzati per dare elettricità alla struttura. Alla cerimonia, in programma alle 11 al rifugio, hanno preso parte i rappresentanti del Parco Nazionale della Val Grande, del Comune di Trontano e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, insieme ai progettisti e ai tecnici che hanno realizzato l’impianto.

L’intervento ha una caratteristica che lo rende replicabile in molte aree montane: non è stata realizzata alcuna nuova opera di presa. La centralina utilizza esclusivamente la rete dell’acquedotto già esistente e recupera il salto idraulico dell’acqua che scende verso il paese. Una turbina Pelton a sei getti, abbinata a un generatore sincrono trifase ad asse verticale, si adatta alla portata disponibile e produce energia senza sottrarre acqua al servizio idrico e senza nuovi impatti sul territorio.

Il rifugio è di proprietà del Comune di Trontano e concesso in comodato gratuito all’Ente Parco per 99 anni. Raggiungibile in circa un’ora e mezza da Trontano lungo il Sentiero Natura, è una delle porte d’accesso ai percorsi della Val Grande, la più estesa area wilderness delle Alpi, ed è frequentato tutto l’anno da escursionisti, famiglie e scolaresche.

L’opera è stata finanziata con un contributo di 140mila euro del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, integrato da risorse proprie del Comune di Trontano.

“È un risultato che ci rende orgogliosi, perché parliamo di un’opera attesa da quasi quindici anni – ha dichiarato Luigi Spadone, presidente del Parco Nazionale della Val Grande –. Il progetto era stato candidato più volte al Ministero, ma i limiti burocratici di quegli anni ne avevano sempre impedito il finanziamento. Averlo ottenuto oggi, con un contributo straordinario concesso fuori dai canali ordinari e non attraverso un bando, significa che è stato riconosciuto come un intervento meritevole di particolare attenzione: è la prova che il Parco può fare grandi cose quando riesce a fare sinergia con le amministrazioni comunali e con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica”.

“Abbiamo tolto due generatori diesel e reso il rifugio completamente autonomo, e lo abbiamo fatto in un momento di difficoltà e di crisi energetica – prosegue il presidente –. È un impianto davvero a impatto zero: nessuna opera di captazione, perché si utilizza l’acquedotto, e nessun deflusso minimo vitale da rilasciare. Così si porta a compimento la missione principale del Parco, che è la tutela del territorio e dell’ambiente, ma si aprono anche prospettive economiche: riducendo l’inquinamento ed eliminando l’acquisto di combustibili fossili, la struttura diventa sostenibile anche sul piano dei costi, energeticamente autosufficiente e a costo zero”.

Nel pomeriggio il confronto si è spostato a valle, nella Sala Polivalente di via Tassera, con il convegno “Acqua, energia e territorio: nuove opportunità per la montagna”. Un’occasione per allargare lo sguardo dall’impianto di Parpinasca alla domanda che gli sta dietro: come si governano acqua ed energia nelle terre alte, e che cosa ne torna alle comunità che le abitano.

La parte tecnica è stata affidata all’ingegner Stefano Chieu e ai realizzatori della turbina, che hanno spiegato come si ricavi elettricità da una condotta nata per portare acqua alle case. Pierleonardo Zaccheo, già presidente dell’Ente Parco, ha ripercorso la storia dell’acquedotto di Trontano: un’infrastruttura costruita decenni fa al servizio del territorio e che oggi, senza modifiche invasive, trova una seconda funzione.

Per il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sono intervenute la dirigente Maria Lombardi e la funzionaria Renata De Ponte, mentre il presidente Luigi Spadone e il direttore Michele Zanelli hanno inquadrato l’opera nel programma Parchi per il Clima e nella strategia di investimenti dell’Ente per la transizione energetica delle aree protette. Michele Arioli, presidente della Cooperativa elettrica Pro Colloro, ha portato l’esperienza di una comunità che da decenni produce e gestisce in proprio la propria energia, a conferma che in montagna l’autoproduzione non è una novità ma una tradizione da riattivare. Valter Zanetta, già senatore della Repubblica, ha richiamato le prospettive e le regole delle concessioni idroelettriche, terreno su cui per gli enti locali si giocano risorse e autonomia. Le conclusioni sono state affidate al presidente del Parco.