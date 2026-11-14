Meteo, fine settimana tra nuvole, schiarite e qualche precipitazione nel Vco e nel Novarese

Sarà un fine settimana caratterizzato da tempo variabile, temperature in diminuzione e qualche precipitazione quello che attende il Verbano Cusio Ossola e il Novarese. Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, il passaggio di perturbazioni atlantiche porterà nuvolosità irregolare, alternata a schiarite, con possibilità di deboli fenomeni soprattutto nelle zone montane.

Sabato 14 novembre il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso sulle Alpi e nelle vallate ossolane, mentre sul resto del territorio saranno possibili alcune schiarite, soprattutto durante la mattinata. Nel pomeriggio è previsto un generale aumento della copertura nuvolosa. Deboli precipitazioni residue potranno interessare le vallate alpine fino al mattino, con neve oltre i 1300-1600 metri di quota.

Le temperature subiranno una diminuzione: nel Verbano Cusio Ossola sono previste minime di 8 gradi e massime di 11, mentre nel Novarese i valori oscilleranno tra 10 e 12 gradi. I venti saranno generalmente deboli, con possibili rinforzi locali.

Domenica 15 novembre la situazione meteorologica sarà ancora variabile. Sulle montagne ossolane la mattinata sarà caratterizzata dalla presenza di nuvole, mentre nelle zone di pianura e nei settori del Verbano e del Cusio saranno possibili momenti soleggiati. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità tenderà nuovamente ad aumentare.

Le precipitazioni, inizialmente limitate alle zone alpine di alta quota, potranno ripresentarsi dalla serata lungo la fascia montana e pedemontana. Sulle Alpi settentrionali la neve potrebbe scendere fino a 1100-1300 metri, interessando quindi anche alcune località montane dell'Ossola. Le temperature rimarranno piuttosto basse: nel Vco sono previste minime di 7 gradi e massime di 10, mentre nel Novarese si passerà dai 9 gradi delle prime ore del giorno ai 12 delle ore più miti.

Particolare attenzione ai venti in montagna, che domenica potranno intensificarsi fino a diventare forti sulle cime maggiormente esposte. In pianura, invece, soffieranno prevalentemente deboli da nord-est. Il quadro meteorologico del fine settimana sarà dunque quello di un autunno sempre più avanzato, con temperature fresche, alternanza di nuvole e schiarite e il possibile ritorno della neve sulle montagne ossolane.