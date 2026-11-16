Domodossola, il volontariato diventa cinema: al via il bando “Corti di solidarietà”

Raccontare le storie del volontariato attraverso il cinema, dando visibilità alle associazioni e alle persone che ogni giorno si impegnano per la comunità. È questo l'obiettivo della quinta edizione di “Corti di solidarietà, ma non a corto di solidarietà”, il bando di idee promosso dal Centro Servizi per il Territorio Novara VCO.

L'iniziativa è rivolta alle organizzazioni di volontariato e agli enti del Terzo Settore iscritti al Runts con sede nelle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola. Le realtà partecipanti avranno l'opportunità di sviluppare un cortometraggio dedicato alle proprie attività, accompagnate da professionisti del settore audiovisivo.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 23 novembre alle 17 nella sede del Cst di Domodossola, in via Canuto 12, dove si terrà un laboratorio informativo obbligatorio per partecipare al bando. Sarà possibile seguire l'incontro anche da remoto. Per iscriversi al laboratorio c'è tempo fino a mercoledì 18 novembre, compilando il modulo disponibile sul sito del Cst

Tra le novità di questa edizione figura il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, che contribuirà a rafforzare il valore professionale del progetto. Azzurra Tv sarà invece media partner dell'iniziativa, offrendo supporto tecnico alla realizzazione e alla valorizzazione dei cortometraggi.

Le associazioni selezionate saranno accompagnate da Mirko Zullo, regista e scrittore che collabora con il progetto fin dalla prima edizione e che metterà a disposizione le proprie competenze per trasformare le idee delle organizzazioni in racconti audiovisivi. I cortometraggi realizzati resteranno a disposizione degli enti come strumenti di comunicazione e promozione delle attività associative.

Il percorso si concluderà con un evento pubblico previsto per giugno 2027 nella provincia del Verbano Cusio Ossola, durante il quale saranno presentati i lavori realizzati. Il bando punta così a valorizzare non soltanto le singole associazioni, ma anche l'intera rete del volontariato locale, favorendo la conoscenza delle esperienze e delle iniziative solidali presenti sul territorio. Il modulo di iscrizione al laboratorio e il bando completo sono disponibili sul sito www.ciesseti.eu.