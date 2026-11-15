Le Canarie sbarcano sul Lago Maggiore: da domani una settimana di gastronomia, musica e cultura a Ghiffa

Da domani, lunedì 16 novembre, il Lago Maggiore incontrerà i sapori, la musica e le tradizioni delle Isole Canarie. Fino a domenica 22 novembre il ristorante La Trinità, nella suggestiva cornice del Sacro Monte di Ghiffa, ospiterà la Settimana Internazionale Etnogastronomica, Culturale e Folklorica delle Canarie, una manifestazione che porterà nel Verbano artisti, musicisti, esperti, produttori e protagonisti della gastronomia dell'arcipelago spagnolo.

Al centro dell'iniziativa ci sarà La Gomera, una delle isole delle Canarie, conosciuta per il suo patrimonio naturale, le tradizioni e il celebre Silbo Gomero, il linguaggio fischiato riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

L'evento nasce da un'idea di Antonio Casanova, originario di Hermigua, sull'isola di La Gomera, e gestore del ristorante La Trinità. L'obiettivo è creare un ponte culturale ed enogastronomico tra due territori geograficamente lontani, ma accomunati da un importante patrimonio paesaggistico e culturale.

La manifestazione rientra nel progetto “Dalle Isole al Monte Sacro”, che punta a trasformare il ristorante in un punto di riferimento per la promozione della cultura delle Canarie, favorendo collaborazioni tra cuochi, produttori, musicisti, operatori turistici e associazioni.

Domani l'inaugurazione con le autorità e la mostra fotografica

La settimana prenderà ufficialmente il via lunedì 16 novembre alle 10.30, con il saluto delle autorità e dei rappresentanti istituzionali italiani e delle Canarie. Tra i partecipanti annunciati figurano il sindaco di Ghiffa Matteo Lanino, il presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola Giandomenico Albertella e rappresentanti del Governo delle Canarie e del Cabildo di La Gomera.

Alle 11.30 sarà inaugurata la mostra fotografica “Canarias Mágica: Paesaggio e Natura delle Canarie”, realizzata dal biologo e fotografo Juan José Cordero Valeriano. Seguirà un aperitivo con prodotti tipici dell'arcipelago.

Alle 12.30 spazio al primo pranzo canario, con un menù che comprende costine, papas arrugadas, le caratteristiche patate con la buccia, verdure, salsa mojo, leche asada e vini delle Canarie. Alle 19.00 è prevista una cena dedicata alle verdure e ai condimenti tradizionali.

Una settimana tra cucina, cinema, laboratori e sostenibilità

Il programma proseguirà martedì 17 novembre con attività rivolte anche alle scuole. Alle 17.00 si terrà un laboratorio dedicato all'almogrote, una preparazione a base di formaggio stagionato, e al gofio gomero, alimento tradizionale delle Canarie. Alle 18.00 sarà proposta una merenda popolare con dolci e prodotti tipici, mentre alle 18.30 è prevista la proiezione del film Guarapo, dei fratelli Ríos, dedicato al tema dell'immigrazione clandestina alle Canarie.

Mercoledì 18 novembre l'attenzione si sposterà sul patrimonio ambientale dell'arcipelago, con la presentazione del modello di gestione del Parco Nazionale del Garajonay, patrimonio UNESCO. Nel pomeriggio spazio a un laboratorio per le scuole dedicato alla costruzione del timple, tradizionale strumento a corde canario, utilizzando materiali riciclati. Alle 18.00 è previsto anche un workshop gastronomico con Antonio Casanova.

Giovedì 19 novembre sarà una giornata dedicata alla sostenibilità ambientale ed energetica, con un incontro sul modello del Parco Nazionale del Teide e una tavola rotonda sulle possibilità di sviluppare infrastrutture sostenibili anche al Sacro Monte di Ghiffa.

Nel pomeriggio è prevista una visita guidata al Sacro Monte, mentre alle 18.00 si terrà una masterclass musicale con Domingo Rodríguez Oramas, conosciuto come El Colorao, dedicata al timple e agli strumenti tradizionali delle Canarie. La serata proseguirà con una degustazione di vini vulcanici dell'arcipelago abbinati a quelli piemontesi e una cena a tema.

Venerdì il concerto dedicato alla musica delle Canarie

Uno degli appuntamenti musicali principali è previsto venerdì 20 novembre. Dalle 19.00 il ristorante ospiterà un aperitivo accompagnato da un'esibizione di folklore canario, con il timple protagonista.

Alle 20.00 sarà la volta del concerto “Raíces, A Tierra”, un viaggio nella musica popolare delle Canarie, accompagnato da balli tradizionali. La serata comprenderà anche una cena a tema dedicata alla cucina integrale e vegetale.

Sabato la cucina che cura e la cena a quattro mani

Sabato 21 novembre si aprirà alle 10.00 con la presentazione del progetto “La Cucina che Cura”, dedicato all'alimentazione senza glutine, senza lattosio, senza zucchero, integrale e vegetale, con particolare attenzione alle esigenze delle persone affette da malattie renali.

Alle 11.00 sarà presentata la proposta di creare a Ghiffa un punto di riferimento per la promozione delle Canarie e del Sacro Monte.

In serata, alle 19.00, appuntamento con una cena a quattro mani che vedrà protagonisti Nicolò Scuratti, della Locanda dei Gatti di Bracchio, Antonio Casanova e lo staff del ristorante La Trinità. Il menù sarà dedicato alla cucina popolare di La Gomera e al recupero dei sapori tradizionali. Per la cena è prevista la prenotazione obbligatoria.

Domenica la chiusura con i progetti di collaborazione tra Canarie e Piemonte

La manifestazione si concluderà domenica 22 novembre con una giornata dedicata alle prospettive future del progetto.

Alle 11.00 saranno presentate alcune proposte di collaborazione, tra cui un possibile gemellaggio tra Hermigua e Ghiffa, iniziative di formazione e scambio per gli studenti degli istituti alberghieri del Vco e progetti legati alla sostenibilità.

Alle 12.30 si terrà il Pranzo di Confraternita, un appuntamento a offerta libera il cui ricavato sarà destinato a diverse iniziative culturali, sociali e solidali, tra cui progetti legati alla conservazione delle tradizioni delle Canarie, all'educazione alimentare e al sostegno degli anziani di Ghiffa.

La chiusura ufficiale è prevista alle 17.00, con l'annuncio della prossima Settimana Canaria, in programma nel giugno 2027 e dedicata a Lanzarote.

Durante tutta la manifestazione saranno inoltre presenti stand informativi, fotografie, proiezioni video e prodotti tipici delle Canarie.

Il programma completo e gli eventuali aggiornamenti sono disponibili sul sito www.ristorantelatrinita.eu e sui canali informativi della manifestazione.

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