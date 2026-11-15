Numeri da record per Eicma, Vco e Novarese c'erano

Oltre 600mila presenze complessive, in crescita del 6% sull’edizione precedente e presenze degli operatori esteri in aumento del 30% rispetto al 2025. Si è chiusa con questi risultati l’83ª Esposizione internazionale delle due ruote, l’edizione più grande mai realizzata nel quartiere espositivo di Fiera Milano Rho, che ha visto la partecipazione anche del Moto club TTN Racing di Novara. Eicma ha occupato per la prima volta 10 padiglioni, per una superficie complessiva di 300mila metri quadrati, riunendo anteprime mondiali, incontri d’affari, esperienze di guida e spettacolo. Sono stati 764 gli espositori da 52 Paesi, in rappresentanza di 2.150 marchi. Ma a qualificare il bilancio è stata, soprattutto, la crescita della componente professionale internazionale. Eicma ha accolto oltre 51 mila operatori del settore da 168 Paesi, con un incremento del 30% delle presenze estere. A raccontare le novità e i contenuti dell’edizione sono stati 8.700 accreditati tra giornalisti, professionisti dei media, tecnici e content creator, provenienti da 67 Paesi.