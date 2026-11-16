È in programma per lunedì 16 novembre alle 20.30 il prossimo consiglio comunale di Piedimulera. Tra i punti più significativi all’ordine del giorno figura l’adesione all’Unione Montana Media Ossola, tema che potrebbe aprire una nuova fase di collaborazione sovracomunale per il paese.

L’ingresso nell’Unione Montana Media Ossola compare infatti tra i sette argomenti inseriti nell’ordine del giorno, insieme alle variazioni di bilancio, alla ratifica di provvedimenti relativi alle opere pubbliche e ad alcune operazioni patrimoniali riguardanti terreni comunali e una roggia demaniale. La decisione sull’adesione all’Unione Montana rappresenta il passaggio di maggiore rilievo politico e amministrativo della serata, in quanto potrebbe rafforzare la gestione associata di servizi e progetti a livello territoriale, consolidando la collaborazione tra i comuni del territorio.