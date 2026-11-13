Bilancio di Previsione 2027, Nicco: "Conteniamo la spesa corrente, nonostante gli aumenti dei prezzi"

"In un momento in cui l'aumento generalizzato dei prezzi e l'inflazione mettono sotto pressione i bilanci di tutti, il Consiglio regionale del Piemonte riesce a ridurre la propria spesa corrente. È un risultato concreto, che nasce da una gestione attenta e responsabile delle risorse pubbliche". Così il presidente del Consiglio regionale, Davide Nicco, commenta l'approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza del bilancio di previsione 2027, che registra una riduzione della spesa corrente di circa 1,3 milioni di euro rispetto al preventivo 2026, passando da 55,47 a 54,16 milioni.

Un risultato che non deriva da tagli indiscriminati, ma da un lavoro di razionalizzazione della struttura e di contenimento dei costi. A incidere sono stati soprattutto l'efficientamento energetico di tutto Palazzo Lascaris e di altri due edifici utilizzati dal Consiglio e la revoca della terza Direzione, prevista da una delibera della precedente legislatura e successivamente revocata da questa Presidenza. Scelte che hanno consentito di assorbire anche gli aumenti dell'energia e quelli contrattuali del personale, mantenendo comunque in equilibrio la spesa e ottenendo un risparmio netto.

"C'è un altro dato - continua il Presidente - che ritengo importante sottolineare: una parte significativa di questo risparmio è già realtà. Il bilancio assestato del 2026 prevede infatti una spesa corrente di circa 54 milioni, con una riduzione di circa 1,5 milioni rispetto alle previsioni iniziali. Questo significa che il prossimo esercizio potrà partire da una base di spesa già più contenuta, consolidando il lavoro fatto".

"Credo sia un risultato positivo per l'intera Assemblea e per l'istituzione che rappresentiamo. Amministrare bene significa anche saper utilizzare con attenzione le risorse a disposizione, senza rinunciare al buon funzionamento della macchina consiliare. In un contesto economico e finanziario complesso, riuscire a contenere la spesa e, allo stesso tempo, assorbire gli aumenti dei costi è un segnale di responsabilità verso i cittadini e verso tutto il Piemonte", conclude Nicco.