Domodossola, Laura Castellarin alla guida del nuovo circolo di Sinistra Italiana: lo sguardo è sulle amministrative VIDEO

Sinistra Italiana rafforza la propria presenza nel Verbano Cusio Ossola e guarda già alle prossime elezioni amministrative di Domodossola. Un appuntamento che rappresenterà un primo momento di confronto con il territorio per il partito, protagonista nel pomeriggio di sabato 14 novembre dell'assemblea costitutiva del nuovo circolo ossolano e della Federazione provinciale del Vco. L'incontro, ospitato al Dopolavoro Ferroviario di Domodossola, ha visto la partecipazione di iscritti e rappresentanti delle forze politiche e sociali del campo progressista. Alla guida del nuovo circolo è stata eletta Laura Castellarin, ostetrica consultoriale dell'Asl Vco, mentre Mimma Moscatiello è stata eletta segretaria della Federazione provinciale.

Un passaggio organizzativo che nasce dalla crescita degli iscritti e dalla volontà di consolidare la presenza del partito nelle diverse realtà della provincia, rafforzandone il ruolo all'interno del centrosinistra. "È un nuovo inizio per Avs, per il nostro territorio, in modo particolare per Sinistra Italiana, perché la crescita del numero degli iscritti ci consente finalmente di avere due circoli e di avere anche una federazione provinciale", ha spiegato Mimma Moscatiello, consigliera provinciale e nuova segretaria della Federazione.

La costituzione della Federazione rappresenta anche l'occasione per dare maggiore visibilità alle posizioni politiche del partito, mantenendo un rapporto diretto con le comunità locali. "All'interno del campo progressista abbiamo sempre avuto un ruolo e siamo sempre stati parte integrante, però costituire una federazione ci consente anche di portare quelli che sono i valori e i principi del nostro partito in una collocazione più territoriale", ha sottolineato Moscatiello.

Tra i temi affrontati anche quello della rappresentanza politica del Verbano Cusio Ossola a livello regionale. Moscatiello ha ricordato le particolarità di una provincia che, secondo i numeri richiamati nel suo intervento, conta circa 156mila abitanti distribuiti su oltre 2.600 chilometri quadrati. Un territorio caratterizzato da un importante patrimonio ambientale e paesaggistico, ma che deve confrontarsi con le difficoltà legate alla propria estensione e al limitato peso demografico.

In questo contesto è stato ricordato l'impegno delle consigliere regionali di Sinistra Italiana a sostegno di una modifica della legge elettorale piemontese, con l'obiettivo di permettere al Vco di esprimere un proprio rappresentante in Consiglio regionale. Un tema che si inserisce nella volontà del partito di rafforzare l'attenzione verso le esigenze di un territorio che, secondo Moscatiello, necessita di maggiore rappresentatività e vicinanza da parte delle istituzioni.





Per l'Ossola, la nascita del nuovo circolo rappresenta soprattutto la possibilità di dare una struttura stabile e riconoscibile a un gruppo politico già attivo da diversi anni. A evidenziarlo è stata la neoeletta segretaria Laura Castellarin, che ha sottolineato l'importanza di costruire un riferimento per quanti si riconoscono nei valori della sinistra.

"Per l'Ossola oggi è un momento particolarmente importante perché, nonostante il gruppo di sinistra sia sempre stato attivo negli anni, per diverso tempo è mancata una struttura, è mancata una forma giuridica riconoscibile", ha spiegato Castellarin. L'obiettivo è quello di favorire una partecipazione più ampia alla vita politica locale, con particolare attenzione alle nuove generazioni. "Speriamo che questo possa essere anche l'occasione per essere attrattivi, in particolare nei confronti dei giovani, e poter essere degli interlocutori affidabili per le persone di sinistra del territorio", ha aggiunto la nuova segretaria. Lo sguardo è rivolto anche alle prossime elezioni amministrative di Domodossola, indicate durante l'assemblea come il primo appuntamento nel quale Sinistra Italiana potrà misurare la propria presenza politica sul territorio.

All'assemblea hanno partecipato anche rappresentanti provinciali di Europa Verde, Movimento 5 Stelle e Rifondazione Comunista, che hanno portato i propri saluti alla nuova organizzazione. Negli interventi è stata sottolineata l'importanza di una presenza politica continuativa sul territorio, capace di mantenere aperto il confronto con i cittadini e di favorire la partecipazione anche al di fuori degli appuntamenti elettorali.