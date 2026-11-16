Gomme invernali o catene a bordo, scattato l'obbligo: multe fino a 344 euro per chi non rispetta le regole

Con l'arrivo della stagione fredda sono tornati gli obblighi per gli automobilisti. Da domenica 15 novembre è infatti entrata in vigore la normativa che impone, su numerose strade italiane, l'utilizzo di pneumatici invernali oppure la presenza a bordo di catene da neve. Le disposizioni resteranno generalmente valide fino al 15 aprile 2027. L'obbligo non riguarda indistintamente tutta la rete stradale, ma i tratti individuati attraverso specifiche ordinanze degli enti proprietari e dei gestori. Le prescrizioni interessano numerose autostrade, strade statali, provinciali e comunali, comprese quelle delle zone montane, dove neve e ghiaccio possono rendere particolarmente difficoltosa la circolazione.

Per essere in regola non è necessariamente richiesto il cambio degli pneumatici. Chi continua a utilizzare gomme estive può circolare sulle strade interessate dall'obbligo purché abbia a bordo catene da neve omologate e compatibili con il proprio veicolo, da montare quando le condizioni della carreggiata lo richiedono. Sono ammessi anche altri dispositivi antisdrucciolevoli conformi alla normativa, comprese le calze da neve omologate. Chi utilizza pneumatici quattro stagioni può invece evitare la sostituzione stagionale, a condizione che le gomme riportino la marcatura M+S, sigla che identifica le coperture adatte anche all'impiego invernale. Un'ulteriore garanzia delle prestazioni sulla neve è rappresentata dal simbolo della montagna a tre cime con il fiocco di neve, denominato 3PMSF.

Attenzione alle sanzioni. Gli automobilisti sorpresi senza le dotazioni obbligatorie rischiano multe da 42 a 173 euro nei centri abitati e da 87 a 344 euro sulle strade extraurbane e sulle autostrade. Gli agenti possono inoltre impedire la prosecuzione del viaggio fino al ripristino delle condizioni necessarie per circolare in sicurezza. La normativa prevede anche un periodo utile per effettuare il cambio stagionale degli pneumatici. Dal 15 ottobre al 15 maggio è consentito utilizzare gomme invernali con un codice di velocità inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Entro il 15 maggio 2027 queste coperture dovranno essere sostituite con pneumatici conformi alle caratteristiche del veicolo.

Particolare attenzione è richiesta agli automobilisti che percorrono abitualmente le strade del Verbano Cusio Ossola e del Novarese, soprattutto nei collegamenti verso le località montane. Prima di mettersi in viaggio è opportuno verificare le ordinanze in vigore lungo il percorso, anche perché alcuni tratti possono prevedere periodi di obbligo differenti rispetto al calendario nazionale. La raccomandazione è inoltre quella di controllare lo stato degli pneumatici, la pressione e l'usura del battistrada. Una corretta dotazione invernale non serve soltanto a evitare le multe, ma soprattutto a migliorare la sicurezza della circolazione quando le temperature si abbassano e l'asfalto diventa scivoloso.