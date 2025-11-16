Tuffo nel passato per alcuni ex giocatori della Pro Patria

Calcio d’altri tempi a Busto Arsizio nei giorni scorsi. La serata “ Schegge di Pro Patria", organizzato dal Pro Patria museum, ha visto tornare a Busto alcuni ex della Pro Patria. Ossolani e verbanesi ched hanno vestito la maglia bianco-blu ella società lombarda.

Dal Vco sono arrivati a Busto dall’Ossola Mario Casna, Gianni Piaceri, Aldo Kregar oltre al verbanese Egidio Calloni. Una rimpatriata che è stata gradita dai tifosi della Pro, che hanno ricordato gli anni in cui dall'allora alto novarese scendevano a giocare alcuni ossolani e verbanesi, protagonisti in campionati di serie C e D.