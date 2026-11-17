La carenza di pediatri continua a rappresentare un problema per numerose famiglie piemontesi, con situazioni particolarmente difficili nelle aree montane e nei territori periferici. A denunciare le criticità sono Sarah Disabato, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, e Mauro Iacopino, consigliere comunale M5S di Novara, che chiedono alla Regione interventi immediati per garantire l'assistenza ai bambini.

Secondo i dati richiamati dai due esponenti pentastellati, in Piemonte mancherebbero 109 pediatri, con circa 94mila bambini senza assistenza pediatrica di libera scelta. Una situazione emersa anche durante le audizioni della Quarta Commissione regionale, nelle quali sono state affrontate le difficoltà della pediatria territoriale.

Particolarmente preoccupante il quadro nel Verbano Cusio Ossola, dove circa 2.300 bambini risulterebbero senza pediatra di libera scelta, a fronte di una carenza di tre professionisti. Problemi analoghi interessano altre zone montane piemontesi, tra cui la Valle di Susa e l'Alta Valle di Lanzo. Il Comitato “Genitori montani disagiati” segnala un progressivo peggioramento della situazione a partire dal 2023.

Nel Novarese, invece, a suscitare preoccupazione è anche la sospensione, dal 1° ottobre, del servizio pediatrico del sabato a Novara e Borgomanero. Secondo quanto riferito durante le audizioni, i rappresentanti dei pediatri non avrebbero accolto neppure la proposta di prorogare il servizio fino al 30 aprile 2027, richiamando l'assenza di una specifica previsione nell'accordo.

Disabato e Iacopino sottolineano come, pur trattandosi di professionisti convenzionati e non di dipendenti regionali, spetti comunque alla Regione programmare adeguatamente i servizi sanitari e garantirne la continuità.

“Chiudere i Punti di assistenza pediatrica territoriale prima che siano disponibili alternative concrete ha lasciato le famiglie nel limbo – evidenziano i due rappresentanti del Movimento 5 Stelle –. Non può essere questo il modo di riorganizzare la sanità territoriale”.

La carenza di pediatri, ricordano, interessa anche altre regioni del Nord Italia, con 96 professionisti mancanti in Veneto e 186 in Lombardia. Secondo i dati citati, il 78% della carenza nazionale si concentrerebbe proprio nelle regioni settentrionali.

Il Movimento 5 Stelle chiede quindi alla Giunta piemontese di utilizzare incentivi economici e strumenti organizzativi per rendere più attrattive le sedi carenti, individuando nel frattempo soluzioni temporanee che consentano alle famiglie di non rimanere prive di riferimenti sanitari.

Un altro punto riguarda le future Case della Comunità, per le quali i due esponenti chiedono indicazioni precise sui servizi pediatrici disponibili, sul personale impiegato e sugli orari di assistenza.

“Le famiglie hanno bisogno di sapere a chi rivolgersi quando un bambino sta male – concludono Disabato e Iacopino –. La Regione garantisca la continuità dell'assistenza durante questa transizione, senza lasciare che siano i bambini e i territori più periferici a pagare il prezzo delle carenze”.