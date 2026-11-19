Il Comune di Varzo ha approvato il piano neve per la stagione invernale 2026/2027, definendo le modalità di intervento e le risorse economiche destinate alla gestione delle eventuali nevicate sul territorio comunale.

Con una deliberazione della giunta, l'amministrazione ha individuato il servizio come un'area di pronto intervento, prevedendo la presenza di operatori reperibili per garantire la tempestività delle operazioni nelle zone indicate dal piano neve. Il servizio sarà assicurato per 12 ore complessive al giorno, dalle 7 alle 19, anche il sabato, la domenica e nei giorni festivi, nel periodo compreso tra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027.

Per la gestione delle attività sono stati previsti indennizzi destinati alla reperibilità e agli eventuali lavori straordinari, per un importo complessivo di 3.650 euro, di cui 2.350 euro destinati alla reperibilità.