Il volontariato ossolano sarà rappresentato nel Consiglio regionale di Anpas Piemonte da Stefano Crivelli, dei Volontari del Soccorso di Villadossola.

Il Comitato regionale dell'Associazione nazionale pubbliche assistenze ha completato la definizione degli incarichi per il quadriennio 2026-2030, dopo l'assemblea elettiva dello scorso 17 ottobre. Alla presidenza è stato confermato Vincenzo Sciortino, mentre il ruolo di vicepresidente è stato affidato a Michele Isoardi.

Nella Direzione regionale figura anche Franco Neve, già presidente dei Volontari del Soccorso Cusio Sud Ovest. Tra gli obiettivi del nuovo mandato assume particolare rilevanza il sostegno alle associazioni di minori dimensioni e a quelle che operano nelle aree interne e periferiche. Il programma punta a rafforzare il dialogo con i territori, offrendo maggiore supporto nella gestione delle attività e nell'organizzazione dei servizi.

Particolare attenzione sarà dedicata alla formazione, al coinvolgimento delle nuove generazioni e alla sostenibilità economica e organizzativa delle Pubbliche Assistenze.

Proseguirà inoltre il confronto con la Regione Piemonte sul futuro del sistema di emergenza-urgenza 118, sulle convenzioni e sul ruolo delle associazioni di volontariato nei servizi sanitari. Saranno attivati cinque Tavoli Anpas 2030 per raccogliere le esigenze delle realtà locali, condividere esperienze e coinvolgere direttamente le associazioni nella definizione delle strategie regionali.

Anpas Piemonte rappresenta complessivamente 81 associazioni di volontariato, con 17 sezioni distaccate e 11.066 volontari, impegnati ogni anno in oltre 602mila servizi.