A partire dalla serata di oggi, martedì 24 novembre, e per l’intera giornata di domani, mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la scritta del Grattacielo Regione Piemonte si illuminerà di arancione. L’iniziativa richiama la campagna internazionale delle Nazioni Unite “Orange the World”, promossa nell’ambito della mobilitazione globale per l’eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze entro il 2030. L’arancione, simbolo di un futuro libero dalla violenza, è il colore che accompagna i 16 giorni di attivismo internazionale, dal 25 novembre al 10 dicembre, Giornata mondiale dei diritti umani.

Un gesto simbolico che si inserisce nel più ampio impegno della regione Piemonte nel contrasto alla violenza di genere, attraverso una strategia che integra prevenzione, protezione, sostegno e accompagnamento delle donne nei percorsi di autonomia. Nel 2026 le risorse complessivamente destinate al contrasto alla violenza di genere ammontano a oltre 7 milioni di euro. Gli interventi riguardano il rafforzamento della rete territoriale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, la promozione dell’autonomia economica, lavorativa e abitativa delle donne vittime di violenza, la tutela dei minori, la formazione degli operatori e la diffusione della cultura del rispetto e delle pari opportunità. Il Piemonte può contare su una rete territoriale composta da 23 centri antiviolenza, 81 sportelli, 13 case rifugio e 18 centri per uomini autori di violenza, che operano in sinergia con le istituzioni, i servizi territoriali e il mondo del terzo settore.

“L’arancione che illuminerà il Grattacielo Regione Piemonte vuole essere un messaggio di vicinanza a tutte le donne che vivono o hanno vissuto situazioni di violenza e, al tempo stesso, richiamare l’intera comunità a una responsabilità condivisa – dichiarano il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale alle pari opportunità Marina Chiarelli –. Come regione Piemonte siamo impegnati quotidianamente a contrastare la violenza di genere attraverso misure concrete, investendo nella prevenzione, nel rafforzamento della rete di protezione e nelle opportunità che consentono alle donne di ricostruire la propria indipendenza e di scegliere liberamente il proprio futuro. È fondamentale continuare costantemente a lavorare insieme alle scuole, alle istituzioni, alle imprese e alle associazioni per promuovere un cambiamento culturale profondo, a partire dalle nuove generazioni. La sfida è costruire una società nella quale il rispetto, la libertà e la dignità di ogni donna siano valori pienamente riconosciuti e condivisi”.