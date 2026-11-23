I lavoratori domestici regolarmente assunti in Piemonte nel 2025 sono 60.433, con una lieve prevalenza di badanti (50,4%). Negli ultimi quattro anni il numero complessivo è diminuito del 19,7%, con una flessione più accentuata per le colf (-24,4%) rispetto alle badanti (-14,5%). Il lavoro domestico in Piemonte ha una forte connotazione femminile (92,1%) e una prevalenza straniera (67,9%). Il gruppo più numeroso è quello dell’Est Europa (38,3%), anche se la componente italiana supera il 30%. E' la fotografia emersa dall’8° rapporto annuale dell’Osservatorio Domina, Associazione nazionale famiglie datori di lavoro domestico.

Il numero di datori di lavoro domestico regolarmente registrati in Piemonte ammonta a 64.859 unità. L’analisi della composizione demografica evidenzia una componente con almeno 80 anni pari al 38,3%. Si rileva una maggiore incidenza femminile (57,2% donne contro 42,8% uomini). Solo l’1% dei lavoratori impiegati risulta coniuge o parente del datore di lavoro, mentre la presenza di datori di lavoro stranieri è marginale (4,3%), a fronte di una netta maggioranza di datori italiani (95,7%). La spesa media annua per nucleo familiare si attesta a 9.302 euro e nel 2025 le famiglie in Piemonte hanno speso 603 milioni di euro per il lavoro domestico. Il contributo al PIL generato dal settore equivale a circa 1,3 miliardi di euro di valore aggiunto, 0,9% del totale regionale.

Il Piemonte presenta una forte concentrazione nel capoluogo, dove si trova il 61,8% delle colf e il 55,6% delle badanti. Anche in termini relativi il capoluogo registra valori più alti della media: 8,4 colf ogni 1.000 abitanti (contro una media regionale di 7) e 8,6 Badanti ogni 100 anziani (media regionale 8).

''I dati del Piemonte segnalano un paradosso: in quattro anni i lavoratori domestici regolari sono calati di quasi il 20%, mentre la popolazione con almeno 80 anni crescerà di circa il 40% entro il 2050. Il bisogno di cura non diminuisce e rischia di finire nel sommerso - sottolinea Lorenzo Gasparrini, segretario generale di Domina - le famiglie piemontesi spendono già 603 milioni di euro l’anno e svolgono una funzione di welfare che non possono sostenere da sole. Il contributo regionale per la domiciliarità va nella giusta direzione, ma servono incentivi fiscali per chi assume regolarmente e una formazione gratuita per gli assistenti familiari''.