Nuove risorse per rafforzare la sicurezza urbana anche nelle province del Verbano Cusio Ossola e di Novara. La Regione Piemonte ha stanziato complessivamente 900mila euro per potenziare i servizi della Polizia locale, attraverso un accordo con le otto Prefetture piemontesi. Al Vco sono destinati 89.722,12 euro, mentre alla provincia di Novara andranno 122.168,51 euro.

La Giunta regionale ha approvato lo schema del Patto per la sicurezza integrata, che prevede l'impiego dei finanziamenti per ampliare gli orari di servizio e attivare pattuglie aggiuntive, con particolare attenzione alle ore serali e notturne, ai fine settimana e agli eventi che richiedono una maggiore presenza degli agenti sul territorio.

Il provvedimento dà seguito a un ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale il 31 luglio. L'intesa, condivisa con i prefetti piemontesi durante un incontro a Torino lo scorso 23 ottobre, ha già ottenuto il via libera del Ministero dell'Interno. Entrerà in vigore con la sottoscrizione e avrà una durata di due anni, con la possibilità di proseguire fino al completamento degli interventi finanziati.

“Le amministrazioni comunali conoscono le strade, le piazze e gli orari in cui serve una presenza più assidua della Polizia locale. Con questi 900mila euro le aiutiamo a mettere in campo pattuglie aggiuntive, soprattutto la sera e nei fine settimana, per prevenire gli episodi di degrado legati alla malamovida e rendere più sicuri gli spazi pubblici”, dichiarano il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale Enrico Bussalino.

La programmazione dei servizi sarà affidata ai Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, che individueranno le priorità e le modalità di intervento in base alle necessità delle singole province. Saranno poi le Prefetture a distribuire concretamente i finanziamenti tra i Comandi di Polizia locale interessati. Le risorse potranno essere utilizzate anche per eventuali assunzioni a tempo determinato, oltre che per rafforzare i controlli sulla sicurezza stradale e le attività di rilevazione degli incidenti.

Dei 900mila euro complessivi, 150mila sono assegnati alla Città metropolitana di Torino, mentre i restanti 750mila vengono distribuiti tra le altre sette province piemontesi sulla base dei tassi di delittuosità rilevati dal Ministero dell'Interno nel 2025. “Il lavoro con le Prefetture consentirà di programmare i servizi in base alle esigenze di ciascun territorio e di coordinare l'attività delle Polizie locali con quella delle Forze dell'ordine”, concludono Cirio e Bussalino. Per il Vco e il Novarese si tratta dunque di nuove risorse che potranno tradursi in una maggiore presenza degli agenti nei centri abitati e nelle aree considerate più sensibili, secondo le priorità che saranno individuate a livello provinciale.