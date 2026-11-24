Informare le donne sui servizi disponibili, favorire la conoscenza degli strumenti di tutela e sensibilizzare la cittadinanza sul contrasto alla violenza di genere. Sono gli obiettivi delle iniziative promosse dall'Inps in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre martedì 25 novembre.

Anche la Direzione provinciale dell'Inps del Verbano Cusio Ossola, guidata da Giuseppe Carbone, partecipa alla diffusione dei materiali informativi predisposti dall'Istituto, su impulso del Comitato Unico di Garanzia e della Direzione generale. Tra gli strumenti messi a disposizione figura la "Guida in 9 passi per donne vittime di violenza di genere", un documento interattivo pensato per aiutare le donne che hanno subito stalking, violenze o altre forme di abuso a conoscere le tutele e i servizi offerti dall'Inps.

La guida può essere scaricata e conservata sul proprio dispositivo. Attraverso collegamenti attivi, permette di accedere a informazioni e servizi dell'Istituto utili per intraprendere un percorso verso una maggiore autonomia e indipendenza. Accanto alla guida vengono diffusi anche materiali di sensibilizzazione, tra cui la locandina "25 novembre, non sei sola" e un poster dedicato al 1522, il numero nazionale antiviolenza e antistalking, punto di riferimento per chi ha bisogno di ascolto, informazioni e orientamento verso i servizi di sostegno.

L'iniziativa si inserisce nell'impegno dell'Inps a promuovere una maggiore consapevolezza sui diritti e sugli strumenti di protezione disponibili, anche attraverso la collaborazione con le altre istituzioni e con la rete dei centri antiviolenza presenti sul territorio nazionale. La Direzione provinciale del Vco, attraverso la comunicazione firmata dal direttore Giuseppe Carbone, contribuisce così alla diffusione di informazioni che possono rappresentare un primo aiuto per le donne che si trovano ad affrontare situazioni di violenza o abuso.